Veja quanto São Paulo ganhou com Shakira e jogos em Brasília

Somadas, as rendas chegaram a R$ 1,2 milhão. Dessa forma, as partidas em Brasília somadas ao show no Morumbis renderam R$ 4,2 milhões.

O público do São Paulo na Arena BRB Mané Garrincha foi um fracasso: 10.060 contra a Inter de Limeira e 9.803 contra o Velo Clube. Foram os menores públicos do Tricolor desde 2019.

Mas e se os jogos fossem no Morumbi?





O São Paulo teve suas melhores médias de público nas últimas duas temporadas, mas a história não tem se repetido até aqui. O Tricolor só teve um jogo em final de semana, o clássico contra o Corinthians que colocou 54.855 pessoas no Morumbis.

Em duelos disputados em dias de semana, o público foi bastante inferior: 28 mil contra o Guarani e 24 mil contra o Mirassol. As partidas contra Inter de Limeira e Velo Clube foram ambas em dias de semana.





As rendas dos jogos contra Guarani e Mirassol somadas chegaram a R$ 2 milhões, valor bastante contrastante com os R$ 3,3 milhões arrecadados somente no clássico Majestoso.

Se repetisse o público dos dois primeiros jogos contra times do interior, o São Paulo teria arrecadado menos da metade do que conseguiu com o show mais a renda em Brasília. Seriam R$ 2 milhões em hipotéticos jogos no Morumbis contra os R$ 4,2 milhões.