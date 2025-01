VGD segue em clima de reforma a dez dias do primeiro jogo em Londrina

O estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) vai ser a casa do Londrina na temporada de 2025 e a estreia está garantida para o dia 5 de fevereiro, quando o Alviceleste recebe o Azuriz em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense. Nesta sexta-feira (24), ao lado de engenheiros e funcionários da obra que está sendo realizada no VGD, o CEO da SAF do LEC, Paulo Assis, acompanhou a imprensa em uma visita guiada para apresentar o andamento da reforma no local, que não recebe uma partida oficial desde 2016, e garantiu que o estádio estará apto. As obras ultrapassaram o valor de R$ 3 milhões do que foi projetado inicialmente.





A dez dias do duelo contra o Azuriz, o clima no estádio ainda é de reforma em andamento, mesmo que alguns setores estejam encaminhados, como o gramado e o setor de arquibancadas e cadeiras embaixo da marquise.

Outros pontos do VGD ainda estão em período de acabamento e pintura, como os novos vestiários, que foram construídos do zero, e as arquibancadas descobertas do lado oposto. Está do lado das descobertas o setor ainda mais “cru” da obra. Na altura do escanteio foi feita uma abertura nas arquibancadas para liberar um espaço visando a entrada dos ônibus das equipes e da ambulância obrigatória para os jogos. Há a garantia de que o trecho ficará pronto para o dia 5, mesmo que a pintura não esteja totalizada.





“Temos um compromisso, a gente já compartilhou o ‘save the date’ para o dia 5 de fevereiro, 8ª rodada da competição, o jogo contra o Azuriz. Vamos jogar no VGD no dia 5”, garantiu Paulo Assis em entrevista em Cianorte, após a vitória do LEC por 2 a 1 na ocasião.

“As obras vão completar três meses, aconteceram um milhão de coisas. A obra está mais madura do que até poucos dias atrás, que estava um canteiro de obras, difícil de receber pessoas. Muitas vezes nem eram intervenções visíveis, mas que eram necessárias para tornar o estádio apto. Está tudo bem. Precisamos oferecer uma condição minimamente confortável ao torcedor. O Guilherme (Bellintani) falou muito disso na passagem de ano, quando tocou nesse assunto. É uma estratégia, uma visão de negócio para se aproximar do torcedor.”





O LEC já tem laudos de engenharia e fará o pedido ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. A ideia do Tubarão é que seja feita a liberação para receber 8 mil torcedores no VGD, mesmo que a decisão seja das autoridades competentes. Pensando nisso, com a obrigação de ceder 10%, o clube tomou a decisão de diminuir o tamanho do setor destinado à torcida visitante, que antes comportava 1.500 e agora vai comportar 800 torcedores.

Outra decisão da obra foi a criação do setor curva, atrás do gol que fica no sentido da Maternidade Municipal. Os sócios-torcedores que compraram o plano Curva Pé Vermelho, no valor de R$ 15 mensais, ficarão no local. A ideia é que a curva se torne um setor popular do VGD.





A diretoria do LEC também inseriu no projeto e vai colocar em prática já no dia 5 de fevereiro uma aproximação física do alambrado com o gramado. Atrás dos gols, haverá um recuo, com os alambrados que agora passarão a ficar a oito metros da linha de fundo, causando um clima de pressão maior nos adversários.

Paulo Assis revelou que um dos momentos mais desafiadores da obra no VGD foi a decisão de construir novos vestiários, já que o entendimento foi que os antigos não tinham condições de ser revitalizados.

Foram 250 m² de construção em três meses, contando com a área que será destinada ao LEC, o vestiário dos visitantes, para os árbitros, salas para as comissões técnicas, área de doping, além do novo túnel de acesso, que terá uma saída no centro do gramado.

