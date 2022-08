Vidal marca, Flamengo vence Botafogo e volta à vice-liderança do Brasileiro

A rodada do Campeonato Brasileiro contou com um clássico carioca, e o Flamengo levou a melhor neste domingo (28). No Nilton Santos, a equipe de Dorival Júnior venceu o Botafogo por 1 a 0, voltou à vice-liderança da competição e aumentou a pressão no rival alvinegro. O triunfo foi construído com gol de Vidal, no segundo tempo.







Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 43 pontos e tenta dar novos passos na caça ao líder Palmeiras, que tem 50. Já o Glorioso permanece com 27 e vê a zona de rebaixamento se aproximar no retrovisor.



Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Flamengo recebe o Ceará. Antes disso, porém, o time de Dorival Júnior tem o primeiro duelo com o Vélez Sarsfield, na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores.

