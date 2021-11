Vila Belmiro é trunfo para o Santos, mas apostar só em casa contra queda é risco

Durante toda a sua história, o Santos usou a Vila Belmiro como uma fortaleza. Graças ao desempenho em casa, o time raramente chegou às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro lutando para não ser rebaixado para a Série B. Este ano, é diferente.



O estádio Urbano Caldeira continua sendo um grande aliado e é também a esperança da torcida, do time, da comissão técnica e da diretoria. Porém, nunca foi tão arriscado apostar suas fichas apenas na mística e no poder de intimidação do alçapão alvinegro.



Com 42 pontos, na 12ª posição do Brasileirão, o Peixe tem mais quatro jogos para confirmar sua permanência na Série A:



25.nov - Fortaleza, em casa

28.nov - Internacional, fora

06.dez - Flamengo, fora

09.dez - Cuiabá, em casa

Não há um número 100% certo, mas, seguindo o histórico do Brasileirão em tempos de pontos corridos, para uma equipe ficar tranquila, estima-se que é preciso chegar aos 46 pontos para se salvar do rebaixamento. Isso significa que bastaria vencer um jogo e empatar o outro na Vila.



Mas os adversários pela frente são um tanto quanto indigestos.



Tanto Fortaleza, quanto o Cuiabá estão vivos no campeonato na busca por seus objetivos. Enquanto o time cearense luta para chegar à Libertadores, o representante do Mato Grosso pode chegar à última rodada buscando vaga na Sul-Americana ou até lutando contra o rebaixamento.



O Fortaleza está entre os melhores visitantes do campeonato. Somou fora de casa 21 dos seus 52 pontos.

Já o Cuiabá se tornou um caçula muito ousado na elite nacional, com 19 de seus 43 pontos conquistados fora de casa. E só perdeu 4 de seus 17 jogos fora da Arena Pantanal.



Ciente de que a derrota de domingo acendeu de novo o alerta, o técnico santista tenta recuperar a competitividade de seu time para todos os jogos.



Afinal, como ressaltou após o clássico, os pontos conquistados fora de casa contra Athletico-PR, Atlético-GO, Ceará e São Paulo são os que colocam o time neste momento em condição de depender só de si para evitar seu primeiro rebaixamento.



"Os resultados em casa podem ser determinantes, mas os pontos que somamos fora nos dão esse direito. Só dependemos de nós, mas não quero que o meu grupo pense apenas nas vitórias dentro de casa", justificou.



Portanto, vencer o Fortaleza na quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, é fundamental. Mas somar pontos na sequência contra o Internacional (no Beira-Rio) e Flamengo (no Maracanã), pode evitar um drama muito maior na última rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá.