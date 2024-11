Vini Jr erra pênalti, e Brasil cede empate para Venezuela

Após um empolgante primeiro tempo, o Brasil voltou a exibir suas falhas defensivas, desperdiçou várias chances de gols e cedeu o empate para a Venezuela por 1 a 1 nesta quinta-feira (14) no estádio Monumental de Maturín. A partida abriu a 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.





O time do técnico Dorival Junior saiu na frente com gol de Raphinha, em cobrança de falta, o que tem sido raro nas partidas da seleção.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No entanto, a seleção pagou caro pela falhas ofensivas e com a improdutividade dos seus laterais. Para piorar, Vinicius Junior foi infeliz na cobrança do pênalti que poderia garantir os três pontos fora de casa.





Com o resultado, o Brasil contabiliza 17 pontos na terceira colocação, mas poderá ser superado pelo Uruguai. A seleção celeste recebe a Colômbia nesta sexta (15). Já a Venezuela, com 12 pontos, continua distante da zona de classificação para o Mundial.

Publicidade





O resultado é um balde de água fria para torcida brasileira, que sofre com os tropeços da seleção. Foi a primeira vez que a seleção empatou com o time vinotinto em território venezuelano. Antes, o Brasil havia levado a melhor nos dez jogos sob mando de campo da Venezuela.





Após vencer Chile e Peru, as duas últimas colocadas na tabela de classificação das Eliminatórias, o Brasil não soube aproveitar a fragilidade da Venezuela para pavimentar a sua reação sob o comando de Dorival.

Publicidade





Na história, as duas seleções se enfrentaram 30 vezes, e a equipe verde-amarela detém 24 vitórias, cinco empates e perdeu apenas uma partida -em um amistoso realizado em junho de 2008 nos Estados Unidos.





A superioridade da formação brasileira ficou nítida no começo do jogo, sobretudo com a inspiração do trio Gerson, Raphinha e Vinicius Junior. Com rápida movimentação pelas laterais do campo, Vinicius Junior quase abriu o placar aos oito minutos de jogo e, aos 21, carimbou a trave após emendar de primeira um toque por elevação de Savinho.

Publicidade





Coube a Raphinha inaugurar o placar em uma cobrança de falta, aos 42 minutos. Com a camisa 10, o jogador do Barcelona chutou, com a perna esquerda, no canto direito do goleiro Romo, e a bola tocou na trave antes de entrar.





O Brasil não marcava um gol de falta pelas Eliminatórias desde outubro de 2005, há 19 anos. No dia 12 daquele ano, Roberto Carlos foi quem balançou a rede contra a própria Venezuela.

Publicidade





A paz de Dorival Junior começou a ruir no primeiro minuto do segundo tempo. Segovia, que entrou após o intervalo, empatou com chute de fora da área aos 40 segundos. A Venezuela cresceu na partida e contou com uma série de vacilos do sistema defensivo brasileiro.





Vinicius Junior desperdiçou uma cobrança de pênalti e, no rebote do goleiro, chutou para fora de forma atabalhoada.

Publicidade





A seleção volta a campo pelas Eliminatórias na terça (19) contra o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.





VENEZUELA

Publicidade

Romo, Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Yangel Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón), Savarino, Jhon Murillo (Segovia) e Eduard Bello (Alexander González); Rondón (Cádiz). Técnico: Fernando Batista (suspenso) / Leandro Cufré.





BRASIL

Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Vini Jr. e Igor Jesus (Paquetá). Técnico: Dorival Júnior.





Estádio: Monumental, em Maturín (VEN)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldán (COL)

Cartões amarelos: Murillo, Cásseres e Romo (VEN); Vanderson (BRA)

Cartão vermelho: González (VEN)

Gols: Raphinha (BRA), aos 42'/1ºT; Segovia (VEN), aos 1'/2ºT