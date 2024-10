Vini Jr pede torcida para vencer a Bola de Ouro: 'Passei por muitas coisas'

Vini Jr convocou a torcida de todo o mundo para receber a Bola de Ouro em premiação que será realizada na próxima segunda-feira (28), na França.





"Sempre importante a torcida do Brasil e do mundo todo, que sempre me apoiou. Desde quando cheguei aqui, com 18 anos, passei por muitas coisas, mas sempre trabalhei muito com todo mundo. Viram o meu processo e entenderam que com o passar do tempo eu ia seguir evoluindo pela qualidade que eu tenho e tudo o que faço dentro do clube para melhorar, escutando as melhores pessoas. Tem uma entrevista que eu disse que queria que todos os brasileiros torcessem por mim e que na segunda isso aconteça", declarou Vini Jr, à TNT Sports.





Vini Jr foi o nome da virada heroica do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), na Champions League. O brasileiro marcou três gols no segundo tempo e comandou a equipe na vitória por 5 a 2. Os alemães saíram na frente com 2 a 0, mas levaram a virada com o show do brasileiro e gols de Rüdiger e Lucas Vázquez.





O hat-trick anotado por Vini foi o primeiro do brasileiro na Champions League. Ele citou o carinho que recebeu desde sua chegada ao clube espanhol e disse quais exemplos quer seguir dentro do Real.





"Apenas muita alegria em poder retribuir todo o carinho que me dão aqui. Quando tinha 16 anos lá no Flamengo, eles fizeram de tudo para eu chegar até aqui, foi um processo muito longo para chegar até aqui. Venho crescendo a cada ano, cada jogo. Tenho só 24 anos, cheguei aqui muito cedo, pude aprender com os melhores e isso me faz um homem e jogador melhor. Quero seguir evoluindo por muito mais tempo, sempre no Real. Era um sonho poder jogar aqui, com os melhores. É uma honra imensa e seguir aqui por muito tempo vai ser um prazer que ninguém pode descrever. Quero seguir igual Marcelo, Roberto Carlos, Casemiro e Ronaldo."





O QUE MAIS ELE DISSE?





- Sensação após jogo maluco: "Acho que não tem muito o que falar, as pessoas sabem o que acontece aqui e não foi diferente, foi igual a final. Jogamos mal no primeiro tempo e todo mundo calado no intervalo. O Carlo Ancelotti deu as instruções, entendemos bem o jogo e antes de voltarmos, falamos que precisávamos fazer o primeiro e que íamos ganhar o jogo. Os 90 minutos aqui são muito longos."





- De olho no Flamengo: "Sempre de olho no Flamengo, meu time do coração, sempre acompanho. Passo dificuldade porque os jogos são tarde, tenho que ver o resultado no outro dia, mas sempre o que faço de manhã é olhar o celular para ver o resultado. Quero desejar boa sorte aos jogadores e torcedores e que possamos ganhar mais uma vez."