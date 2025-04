Vini marca nos acréscimos e garante vitória do Brasil sobre a Colômbia

Vinicius Júnior evitou nesta quinta-feira (20) que a seleção brasileira completasse o terceiro jogo seguido sem vencer nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com um gol nos acréscimos da etapa final, o camisa 7 decretou o placar de 2 a 1 contra a Colômbia, no Mané Garrincha, que recebeu um público com mais de 70 mil pessoas.





Vindo de igualdades contra Venezuela e Uruguai, o Brasil conseguiu reagir na classificação e subiu para a vice liderança do classificatório, com 21 pontos -são 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas até aqui.





Até o gol anotado pelo camisa 7, a equipe de Dorival Júnior estava caindo para a sexta posição, a última faixa da tabela que garante uma vaga direta no próximo Mundial -o sétimo colocado ainda vai disputar uma repescagem.





A situação aumentava significativamente a pressão sobre o treinador da seleção brasileira não somente pela classificação, mas sobretudo pelo futebol que sua equipe tem apresentado. O gol de Vini e a vitória aliviam, pelo menos, momentaneamente, a cobrança sobre o comandante.





Novamente com um jogo coletivo fraco, o Brasil teve suas melhores oportunidades em lances individuais. No primeiro tempo, abriu o placar logo aos três minutos, quando Raphinha converteu pênalti sofrido por Vinicius Júnior, derrubado na grande área após bela arrancada.





Vini, novamente, e Rodrygo tiveram boas chances de ampliar antes dos 15 minutos iniciais, mas falharam na conclusão das jogadas.





Depois de sofrer com a pressão inicial, a Colômbia tomou as rédeas da partida, postou-se com sua equipe no campo de ataque e rodou a área de Alisson até chegar ao seu gol. Conseguiu aos 40 minutos, quando Arias desarmou Joelinton na entrada da área e serviu Díaz, que bateu rasteiro para vencer o goleiro: 1 a 1.





Sem conseguiu ficar com a bola no campo de ataque, o Brasil também passou a cometer mais faltas e foi vendo alguns de seus jogadores pendurados tomarem cartões amarelos, como. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Eles estão fora do próximo compromisso, contra a Argentina, na terça-feira (25), em Buenos Aires, no estádio Monumental.





À lista de suspensos, deve-se somar também os desfalques por lesão. Além dos três cortes antes mesmo do início das duas rodadas, incluindo a ausência de Neymar, Dorival Júnior não sabe se poderá contar com Gerson diante dos argentinos. Ele deixou o jogo com os colombianos com uma lesão.





Depois do intervalo, o Brasil tentou retomar sua postura inicial no confronto. Desta vez, porém, não teve a mesma efetividade e desperdiçou outra boa chance com Vinicius Júnior.





A Colômbia também demorou menos tempo para reequilibrar o confronto e voltar a rondar seu campo de ataque. Num lance de bola parada para os colombianos, houve um grande susto no Mané Garrincha após o zagueiro Davinson Sánchez se chocar com o goleiro Alisson.





Eles bateram cabeça com cabeça e colombiano caiu no campo desacordado. Imediatamente, os médicos das duas seleções iniciaram o protocolo de possível concussão e, em poucos minutos, o atletas retomou a consciência. Mesmo assim, precisou ser substituído. O goleiro brasileiro também deixou a partida após o lance. Bento entrou em seu lugar.





Depois de ficar paralisada por sete minutos, a partida foi retomada aos 33 minutos, já com os dois times apostando mais na pressão do que na organização ofensiva.





E foi justamente assim que o Brasil conseguiu sua vitória, quando Vinicius Júnior arriscou de fora da área e contou com um desvio para vencer o goleiro.