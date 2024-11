Vini posa com camisa de torcida LGBT do Bahia no Barradão do rival Vitória

Vini Jr. recebeu uma camisa da torcida LGBT do Bahia durante treinamento da seleção brasileira no Barradão, estádio do rival Vitória, neste domingo (17).





Vini ganhou a camisa da torcida LGBTricolor e posou para foto com o presente. O técnico Dorival Júnior também levou uma edição.





Fundador da torcida, o jornalista e consultor de diversidade e inclusão Onã Rudá se credenciou para o treino e entregou as camisas para Vini e Dorival no estádio do rival Vitória.





Vini Jr é engajado com causas sociais. Vítima de preconceito na Espanha, ele é um dos protagonistas da luta antirracismo.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.