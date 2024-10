Vinicius Junior condena atos racistas da torcida do Real Madrid

O atacante do Real Madrid Vinicius Junior condenou neste domingo (27) os atos racistas feitos pela torcida do clube da capital espanhola contra jogadores do Barcelona durante a derrota por 4 a 0 no Santiago Bernabéu no sábado (26).





"Lamentável o que aconteceu ontem no Berbabéu com os insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos na nossa sociedade. Todo meu apoio a Lamine [Yamal], Ansu [Fati] e Raphinha. Sei que o [Real] Madrid e a polícia vão fazer as coisas para identificar e punir os responsáveis", escreveu o jogador no X, antigo Twitter.





Os insultos racistas foram direcionados especialmente a Yamal, que também joga pela seleção espanhola, especialmente após ele fazer o terceiro gol da partida.





Vinicius é ele mesmo vítima de racismo nos estádios espanhóis há anos. Ele sempre denuncia os ataques e cobra providências das autoridades.





Ainda no sábado, o Real Madrid disse "condenar de forma categórica o racismo, a xenofobia e a violência no futebol e no esporte", além de lamentar o episódio e dizer que encontraria os responsáveis para tomar as medidas disciplinares e judiciais cabíveis.





A La Liga, por sua vez, disse em nota neste domingo que condena e denunciará os insultos.