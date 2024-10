Vinicius Júnior tem lesão cervical e é cortado da seleção brasileira

A seleção brasileira teve mais uma baixa na lista de convocados para os próximos jogos da equipe válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (6), o Real Madrid anunciou que Vinicius Júnior teve constada uma lesão cervical.



Esse foi o resultado dos exames realizados nesta manhã, depois de o brasileiro ter deixado o duelo contra o Villarreal, no sábado (5), com o ombro imobilizado.

O clube espanhol ainda não estimou o tempo de recuperação do atacante. Em nota, informou apenas que o caso está "pendente de evolução". Mesmo assim, já é certo que o jogador não estará à disposição de Dorival Júnior para os confrontos contra Chile e Peru, respectivamente, nos dias 10 e 15 de outubro.



O meio-campista Andreas Pereira, ex-Flamengo e atualmente no Fulham, foi convocado para compor o elenco da seleção brasileira no lugar de Vinicius.

A baixa do jogador do Real Madrid é a quarta mudança que Dorival se viu obrigado a fazer em sua lista de convocados. O zagueiro Bremer, da Juventus, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Alisson, do Liverpool, também foram cortados por lesões. Foram chamados o zagueiro Beraldo, do PSG, o lateral Alex Telles, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.



A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).



O Brasil ocupa apenas a quinta posição do classificatório. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, a seleção perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Este ano, já com Dorival Júnior, venceu o Equador e foi derrotado pelo Paraguai.