Vítor Pereira treina o Corinthians pela primeira vez

Está aberta a era de Vítor Pereira no Corinthians. Na tarde de segunda-feira (28), o português e sua comissão técnica foram oficialmente apresentados ao elenco e funcionários no CT Joaquim Grava. A nova comissão técnica convocou cinco jogadores das categorias de base para a atividade e montou uma atividade de posse de bola em campo reduzido.

Os titulares que enfrentaram o Red Bull Bragantino, ontem, na Neo Química Arena, foram preservados do treinamento com bola e ficaram na parte interna do centro de treinamento realizando exercícios regenerativos. Novo chefe da preparação física, António Ascensão montou uma sessão de alongamento com os jogadores.

Em campo, Vítor Pereira teve a companhia de Luís Miguel, Filipe Almeida, Bruno Moura e Luís Nédio -seus assistentes -e montou um treino de posse de bola em campo reduzido. Para completar o treino e também observar as joias das categorias de base, os portugueses convocaram o zagueiro Robert Renan; o lateral-direito Daniel Marcos; o volante Mandaca; e os meias Keven e Pedrinho.



Nesta terça (1º) à tarde, o elenco do Corinthians retorna aos treinos no CT Joaquim Grava e a tendência é de que os titulares tenham o primeiro contato com o novo comandante no gramado. No sábado, o Timão mede forças com o São Paulo, no Morumbi, na partida de estreia de Vítor Pereira no futebol brasileiro.