Volta ao futebol: Grêmio Maringá derrota Portuguesa Londrinense

Campeão paranaense em 1977, o Grêmio de Esportes Maringá voltou a disputar uma competição oficial depois de 26 anos no domingo (28). O Galo estreou na Terceira Divisão do Campeonato Paranaense e venceu a Portuguesa Londrinense por 2 a 0, no estádio do Café. Os gols da vitória maringaense foram marcados por Sorbara e Sato.





A última competição disputada pelo GEM havia sido no Paranaense de 1996, ano em que o clube pediu licenciamento na Federação Paranaense, em razão de problemas financeiros. A equipe voltou a se filiar na entidade no fim de 2021, disputou algumas competições de base nesta temporada até chegar à estreia na terceirona.

Apesar de começar com vitória, o técnico Claudemir Sturion não ficou muito satisfeito com o desempenho da equipe, mas valorizou os três pontos conquistados.





“Não gostei muito do jogo pelo potencial da nossa equipe. Nos perdemos em alguns momentos da partida e criamos pouco. Mas por ser início de competição, o importante foi a vitória e vamos melhorar na sequência com a liberação de alguns jogadores que não puderam jogar nesta estreia”, frisou o treinador. O Grêmio Maringá volta a campo na quarta-feira (31) para enfrentar o Rolândia Esporte Clube, às 20h, no estádio Willie Davids.





