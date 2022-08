'Vou levar a bola para casa', celebra Rony após gol de bicicleta pelo Palmeiras

Rony conseguiu de novo. O atacante acertou uma bicicleta no Maracanã e foi o maior destaque do empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Fluminense, na noite deste sábado (27), pelo Brasileirão. Perguntado sobre o lance, não conteve o sorriso.







"Vou levar a bola para casa. Mais uma vez ofereço ao meu filho, que foi meu maior incentivador no primeiro gol de bicicleta. Neste segundo, estou muito feliz. Foi um jogo muito difícil e tive a oportunidade de fazer o gol", comemorou o camisa 10 do Palmeiras em entrevista ao canal Premiere.



É o segundo gol de bicicleta dele na temporada. O primeiro havia saído no mês passado, contra o Cerro Porteño, depois de muitas tentativas.

"[Antes do jogo] Eu perguntei para o professor, o Castenheira [assistente técnico]: como você quer que eu faça o gol? Ele disse que independentemente do gol, ficaria torcendo. Fico feliz por estar ajudando meus companheiros dentro de campo", simplifica Rony, que manteve os pés no chão quando perguntado sobre a vantagem de oito pontos do Palmeiras na liderança do Brasileirão.