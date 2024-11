Wendell já cogita volta, e São Paulo tem trunfo por lateral na Copa

O São Paulo voltou a demonstrar interesse pelo lateral-esquerdo Wendell e tem um trunfo para trazê-lo ao Morumbis: a boa relação com o presidente Julio Casares.





Casares conheceu Wendell durante a Copa América, quando o mandatário foi chefe de delegação da seleção brasileira no torneio. O presidente construiu ótima relação com diversos atletas, e o lateral foi um dos mais próximos.





A proximidade faz com que o jogador seja um dos desejos de Casares para 2025. A posição também é prioridade do Tricolor para a próxima temporada.





Wendell foi procurado por clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, na última janela de transferências, mas não estava convencido a retornar ao Brasil. O lateral queria seguir na Europa e, na última hora, freou os avanços.





Agora, no entanto, o lateral vem mudando de ideia de olho na Copa do Mundo, segundo apurou a reportagem. O estafe do jogador vê boas chances de Wendell voltar a ser convocado caso volte ao Brasil e jogue regularmente.





No São Paulo, Wendell seria titular absoluto da posição diante da saída de Welington rumo ao Southampton (ING). O São Paulo já teve alguns atletas convocados por Dorival Jr, como o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia; Alisson chegou a estar no radar.





A lateral esquerda da seleção brasileira é uma das posições que seguem em aberto. Guilherme Arana e Abner foram os convocados nas últimas duas Datas Fifa, mas nenhum deles é dono da posição; Wendell esteve na Copa América e chegou a ser titular.





Ainda não há nada oficial pelo lateral, que pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Há interesse do jogador em conseguir uma liberação o quanto antes do clube português, que deve exigir um ressarcimento.





