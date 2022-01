Willian e Renato Augusto voltam após covid, e Bruno Melo trabalha com bola

O Corinthians reabriu as portas de seu centro de treinamento à imprensa depois de quase dois anos por conta da pandemia de Covid-19. No treinamento desta quarta-feira (12), os jornalistas foram liberados para acompanhar as atividades comandadas pelo técnico Sylvinho. Em campo, a novidade foi a presença do lateral Bruno Melo, além dos retornos dos Willian e Renato Augusto -negativados para Covid-19.

Emprestado pelo Fortaleza até o fim desta temporada, Bruno Melo ainda não foi anunciado pelo Corinthians por conta de detalhes burocráticos. O clube aguarda documentação do Leão do Pici para formalizar o contrato com o atleta. O lateral já está integrado ao restante do elenco e chega ao CT Joaquim Grava para brigar por posição com Fábio Santos e Lucas Piton.

Os meias Willian e Renato Augusto -ausências nos dois primeiros dias da pré-temporada após testarem positivo para Covid-19- se apresentaram nesta quarta ao clube alvinegro. A dupla teve resultado negativo para o vírus e, como havia cumprido isolamento social, foi liberada pelo departamento médico. Os jogadores, no entanto, fizeram um exercício mais leve do que os demais.





A única ausência foi o centroavante Jô, que segue contaminado pela covid-19 e, portanto, afastado do CT Joaquim Grava. O Corinthians não teve novos casos em seu elenco desde a última segunda-feira (10) - data da reapresentação do time para o início da temporada 2022.





O restante do elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto um fazia trabalho de preparação física, o outro trabalhava com bola sob a supervisão do técnico Sylvinho em campo reduzido. O comandante, a todo intervalo entre os exercícios, molhava o gramado para implementar velocidade no treinamento.

Os atletas cumprem uma nova sessão de atividades na tarde desta quarta (12) no CT Joaquim Grava, porém apenas na academia. No domingo, o Timão faz um jogo-treino contra a Inter de Limeira. A estreia da equipe no Campeonato Paulista acontece no dia 25, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.