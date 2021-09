Willian recebe a 10 do Corinthians e comenta retorno ao Brasil

Principal contratação do Corinthians na janela de transferências, o meia-atacante Willian recebeu a camisa 10 das mãos da diretoria do Alvinegro. No evento de comemoração dos 111 anos de fundação do clube do Parque São Jorge, nesta quarta-feira (1), o jogador foi apresentado aos torcedores na Neo Química Arena e confessou que outras equipes tentaram atravessar a negociação com o Arsenal.

"Minha família sabe o quanto foi difícil tomar essa decisão. Temos que pensar em tudo, em como vai ficar a situação, mas quando vi que era só o Corinthians eu pensei que era isso. Alguns clubes tentaram atravessar, mas eu só queria o Corinthians", explicou o jogador.

Para retornar ao clube que o revelou ao futebol mundial, Willian abriu mão de um contrato de dois anos com o Arsenal e do salário em libras esterlinas. No entanto, o clube inglês colocou a condição de que assinaria a rescisão apenas se o jogador se transferisse ao Brasil e não permanecesse na Europa, o que frustrou os planos de Lyon e Olympique de Marselha.

"É um motivo de muito orgulho voltar para casa, sentir o carinho de todos. Quero agradecer o presidente e a diretoria pelo esforço de me trazer de volta. Estou em casa. Uma pessoa que sonhava com esse momento era minha mãe, que não está entre nós, mas sei que onde ela estiver está feliz. Quero agradecer minha família, quero agradecer a todos. Não vejo a hora de poder começar a jogar e ter o torcedor do lado", discursou o jogador.





Willian chega ao Corinthians para compor o meio de campo ao lado de Giuliano e Renato Augusto, tendo também o reforço de Roger Guedes no ataque. Com as quatro contratações, o Alvinegro espera conseguir uma vaga direta na Copa Libertadores da próxima temporada.