Xeque que fez proposta pelo United quer Mbappé, Camavinga e 'estuda' Neymar

O xeque Jassim bin Hamad al Thani tenta comprar o Manchester United e planeja o time com Mbappé, Camavinga e até Neymar.







A primeira escolha do xeque seria Mbappé, do PSG, segundo o jornal alemão Bild.





Os franceses Camavinga, do Real Madrid, e Coman, do Bayern de Munique, são outros nomes da lista de reforços do xeque.

A contratação de Neymar, do PSG, também é estudada pelo possível futuro dono do United, de acordo com o jornal espanhol Sport. Uma transferência seria facilitada pelo fato de os proprietários dos clubes serem do mesmo país.





O PSG procura um clube para Neymar desde fevereiro, segundo o jornal espanhol As, mas o alto salário dificulta a negociação. Com o United nas mãos do xeque, o dinheiro não seria mais problema.

