Yuri Alberto tenta ser recordista no Corinthians e no Brasileiro

Yuri Alberto não briga só pela artilharia do Brasileiro nesta reta final de 2024 pelo Corinthians. Ele também busca se tornar o maior artilheiro do clube paulista dentro de um mesmo ano no século 21.





YURI CONCORRE COM TÉVEZ E DEIVID





Yuri Alberto tem 29 gols pelo Corinthians em 2024. O feito já é o suficiente para fazer o jogador entrar no top-3 de maiores artilheiros do Corinthians dentro de uma mesma temporada neste século. O camisa 9 tenta alcançar Tévez e Deivid. O argentino é o segundo maior artilheiro do Corinthians dentro de uma temporada [31 gols em 2005], e o brasileiro ocupa o primeiro lugar [32 gols em 2002].





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Yuri terá mais dois jogos para passar Tévez e igualar ou assumir o posto de Deivid na ponta. O primeiro deles será já nesta terça-feira (3), na Neo Química Arena. O Corinthians enfrenta o Bahia às 20h (de Brasília). O segundo será no próximo domingo (8), contra o Grêmio, fora de casa.





O atacante briga diretamente pela artilharia do Brasileiro. Ele está empatado com Alerrandro (Vitória) na liderança da tabela, com 13 gols marcados. Se confirmar o posto de artilheiro do campeonato, Yuri Alberto se tornará apenas o segundo jogador do Corinthians a terminar o torneio como o maior goleador -Jô foi o primeiro, em 2017.





MELHOR ANO DA CARREIRA APÓS TURBULÊNCIA





Yuri Alberto começou o ano como principal esperança do ataque corintiano, mas passou por turbulência. Logo nos primeiros jogos, foi criticado por gols e perdidos e viu o estopim da má fase estourar durante jogo contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Naquela ocasião, foi chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes.





O camisa 9 chegou a ir para o banco, mas recuperou o posto de titular com a saída de Mano e a chegada de António Oliveira, o qual já conhecia dos tempos de Santos. Com o português, Yuri cresceu, mas seguiu alternando jogos bons e ruins.





A chave virou, de vez, na reta final da temporada, sob o comando de Ramón Díaz. Entrosado com Garro e Memphis Depay, o atacante deslanchou e não sabe o que é jogar uma partida sem marcar um gol há mais de um mês -a última foi contra o Flamengo, no dia 20 de outubro. Yuri tem oito gols nos últimos seis duelos que disputou.





Os 29 gols de Yuri Alberto nos 55 jogos feitos até aqui tornaram a atual temporada a melhor do jogador em números. Antes de 2024, o ano mais artilheiro foi 2021, quando ele marcou 19 gols também em 55 partidas disputadas pelo Internacional.





Leia também: