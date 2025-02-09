Zubeldía explica ausência de Ryan em revés que São Paulo não chutou no gol

O São Paulo deu oito finalizações (nenhuma delas no gol) na derrota para o RB Bragantino, neste sábado (8), e Ryan Francisco -atacante que gera grandes expectativas na torcida- assistiu todo o jogo no banco de reservas. Em entrevista coletiva após o revés, Zubeldía explicou por que o jovem de 19 anos não recebeu minutos mais uma vez.





"Confio no que coloco em campo. Depois pode passar o melhor ou o pior, mas acredito que há jogadores que precisam entrar pouco há pouco. Quando não joga um e a situação não se dá a favor da minha decisão vão falar do Ryan [Francisco]. É um tema que sei que vai estar, mas para mim o mais importante é que confio nos jogadores de experiência que tenho e também nos jovens. Hoje jogou [Matheus] Alves, e foi bem o garoto. Joga bem. Vamos ver, jogo a jogo. Segunda-feira temos jogo em Brasília. Depois quinta e domingo. É uma linda semana, então tranquilo", disse Luis Zubeldía, em coletiva de imprensa.





Ryan Francisco marcou seu primeiro gol profissional no São Paulo em grande estilo. Ele foi o autor de um belo gol na vitória de virada contra a Portuguesa nos minutos finais da partida.





Zubeldía não deu mais chances ao garoto depois disso. Ryan entrou praticamente nos acréscimos da derrota para o Santos por 3 a 1 e assistiu os jogos contra Mirassol e RB Bragantino todo do banco.





Expectativa era grande para ver Ryan em ação. Como Zubeldía escalou um time todo reserva contra o RB Bragantino, a torcida esperava ver mais minutos de Ryan em campo, mas isso não aconteceu.

Veja outras falas de Zubeldía





Titulares poupados: "Não altera o planejamento [o resultado de hoje]. Tudo que fizemos era por uma questão de carga de minutos. Hoje trocamos os onze jogadores. Acredito que até o gol a equipe competiu bem, teve suas chances. É mais difícil jogar quando trocamos muito, ainda mais com um time forte. Recebemos um gol em uma oportunidade nossa de estar perto do gol deles. Depois tenho certeza que não aproveitamos o homem a mais. O que mais nos dá bronca é que não aproveitamos esse homem a mais.





"Nos serve para crescer, ver. Nem todos os jogos são iguais, mas acredito que vamos tirar conclusões porque quando um time tem um homem a mais pelo menos duas ou três chances precisam sem criadas. O tempo de jogo foi muito curto, gramado se colocou cada vez pior. Faltou a tranquilidade e lucidez para resolver, não conseguimos aproveitar o homem a mais. Não altera nada".





Quem são os zagueiros titulares do São Paulo? "Com o tempo vocês vão saber quem são os zagueiros com mais minutos. Me parece que o time, apesar de ter trocado os 11, eles foram bem, sobretudo os primeiros 30 minutos. Depois do gol nos desorganizamos e não tivemos clareza e não aproveitamos o homem a mais. Isso que vamos ter que contemplar para seguir melhorando".





Semana recheada de jogos: "A maioria dos jogadores que jogaram hoje não saíam de titular na segunda. E depois de segunda, vamos acompanhar as situações de cada jogador, vem uma semana linda porque temos jogos como mandante em Brasília, depois clássico, Morumbi, e depois fora de novo e terminamos a etapa regular. Tomara que fiquemos em primeiro na zona de classificação. Hoje sentimos que nos escapou um ponto por não saber resolver o jogo com um homem a mais".



