Gallo promove mudanças no LEC e promete treinos abertos antes da estreia

O técnico Alexandre Gallo aproveitou o jogo-treino contra o Coritiba na quarta-feira (5) para fazer novos testes no Londrina visando o início da Série B.





A CBF confirmou a estreia do Tubarão para o domingo, dia 16, às 20h30, no estádio do Café, contra o ABC. O treinador colocou em campo alguns dos novos contratados no treinamento que foi realizado no CT do clube, em Curitiba, e que terminou com vitória de 3 a 0 para o Coxa.

Publicidade

Publicidade





Gallo mudou a formação e a maneira do time atuar, além de mandar a campo os últimos reforços como o lateral Nicolas, o zagueiro Patrick e o meia Higor Leite. O atacante Iago Dias não foi relacionado para a viagem e ficou treinando no CT da SM Sports.





O LEC iniciou a atividade com Lucas Frigeri; Léo Morais, Guilherme Lacerda, Gabriel e Nicolas; João Paulo, Jatobá, Higor Leite e Danilo; Júnior Dutra e Paulinho Moccelin. Na segunda etapa, participaram da atividade o zagueiro Patrick, o lateral Gustavo Salomão, além do meia Jardel e do atacante Vitor Feijão.

Publicidade





O placar foi construído no primeiro tempo, quando o Coritiba também atuou com os titulares. Os gols foram marcados por William Pottker, Junior Urso e Andrey.





O técnico Alexandre Gallo ficou satisfeito com o desempenho e a oportunidade de fazer ajustes na equipe.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: