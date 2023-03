Gallo refuta comparações com 2022 e quer LEC talhado para a Série B

Alexandre Gallo sabe que serão inevitáveis as comparações que a torcida do Londrina fará entre o time que ele dirigirá oficialmente pela primeira vez na estreia na Série B, em 14 ou 15 de abril, contra o ABC-RN, no estádio do Café, com o Londrina que Adilson Batista surpreendentemente classificou em 9º lugar na competição do ano passado.





Mas o treinador paulista não se mostra incomodado nem intimidado com a situação, a ponto de projetar como meta de trabalho o acesso à Série A, assim como fez Adilson em 2022.

Depois de levar o Cianorte às quartas de final do Campeonato Paranaense, Gallo, 55 anos, chegou ao Tubarão disposto a se recolocar no cenário nacional. O ex-volante de Santos, Atlético-MG e Internacional, clubes que também treinou, trabalhou pela última vez na Série A em 2017, quando comandou o Vitória em dez partidas (pouco mais de um mês).





Na Série B, sua última participação foi em 2016, pelo Náutico, onde ficou por pouco menos de cinco meses. Por dois anos, de 2013 a 2015, comandou a seleção brasileira sub-20.





O técnico alviceleste conversou com a FOLHA após o evento de apresentação de reforços - já são 12 ao todo, como o atacante Paulinho Moccelin, que está de volta ao clube - e das novas camisas à torcida, presente em bom número na praça de alimentação do Londrina Boulevard Shopping, na noite de terça-feira (28).





