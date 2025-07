Galo e Foz decidem título da 2ª Divisão

Galo Maringá e Foz do Iguaçu se enfrentam neste sábado (19), às 15h30, no estádio Willie Davids, em Maringá, na partida que define o campeão da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2025. No confronto de ida, realizado no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, as equipes empataram por 2 a 2, com gols de Bruno Ferreira e Kauã para o Foz, enquanto Naílson e Eli Júnior fizeram para o Galo. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.





A final marca o reencontro entre dois clubes que têm se enfrentado com frequência em decisões recentes. Em 2021, o Galo Maringá venceu o Foz e conquistou o título da terceira divisão. No ano seguinte, foi a vez da equipe da fronteira levar a melhor ao superar o adversário na final da própria segundona.

O Galo fez a melhor campanha da competição, está invicto até agora, e é considerado favorito para o título. Porém, vai enfrentar o Foz, que espera uma decisão equilibrada, mesmo fora de casa. Vale lembrar que, nas quartas, o time de Maringá aplicou 7 a 0 no Toledo, e na semi goleou o Nacional por 5 a 0 em seus domínios.





A tendência é que o Willie Davids receba o melhor público do Galo na segunda divisão, com mais de mil torcedores presentes. A torcida do Foz também se mobiliza para marcar presença no estádio.

A final da segundona será transmitida pelo canal oficial da Federação Paranaense de Futebol no YouTube.





