Germano nega fim do Ouro Verde FC, mas admite que o 'projeto é custoso'

Após a publicação da FOLHA sobre o encerramento das atividades do Ouro Verde Futebol Clube, o ex-jogador Germano, um dos idealizadores do projeto, ao lado de Roberto Brum, também ex-atleta profissional, esclareceu que a decisão representa uma interrupção temporária, apesar da dispensa de todos os funcionários e atletas.





Segundo Germano, a ausência de filiação à Federação Paranaense de Futebol (FPF) e os altos custos para manter a estrutura do CT da SM Sports foram determinantes para a paralisação.

“Quando iniciamos o projeto, em janeiro, a ideia era vinculá-lo à Federação e disputar as competições oficiais do Estado. O Ouro Verde nasceu para gerar oportunidades e também ativos dentro do clube. No entanto, não conseguimos concluir o processo de filiação, o que comprometeu nosso planejamento para o semestre”, afirmou à Paiquerê 91,7.





Ele explicou que, com os investimentos concentrados em equipe e infraestrutura, a inviabilidade de disputar competições acabou levando à suspensão das atividades. “A competição era um dos pilares do projeto. Sem a filiação e com os custos elevados da estrutura, optamos por interromper temporariamente.”





Germano reforçou que o projeto não foi encerrado e que há planos de retomada. “O Ouro Verde não acabou. Vamos buscar a filiação e, em um novo momento, estabelecer outra sede para viabilizar a continuidade. Meu objetivo é restabelecer o projeto ainda este ano, em Londrina.”