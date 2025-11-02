Getúlio Castilho é reeleito presidente do Londrina EC até 2028

O atual presidente do Londrina, Getúlio Castilho, foi reeleito neste sábado (1º) e ficará no cargo pelo próximo triênio, de 2026 a 2028.





A chapa encabeçada pelo empresário tem Luciano Pinho como seu novo vice-presidente, substituindo Felipe Prochet, atual presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





Castilho foi reeleito com 67 votos, sem nulos ou brancos, para o triênio 2026 a 2028. Cerca de 400 sócios estavam aptos a votar, mas poucos compareceram. As eleições foram realizadas no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).