Gol de Quirino garante vitória do Londrina EC contra o Caxias fora de casa

Após três empates consecutivos, o Londrina desencantou no quadrangular decisivo da Série C e venceu o Caxias por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O único gol da partida saiu dos pés de Quirino, após grande jogada individual de Henrique. Livre de marcação, o centroavante não desperdiçou.





O jogo começou truncado, com os donos da casa tentando pressionar no ataque. Houve chances desperdiçadas para os dois lados, mas o que marcou a partida foi o baixo nível técnico e a sequência de erros das equipes.





Com a vitória, o Tubarão chega a seis pontos, assume a liderança do grupo e segue firme na briga pelo acesso à Série B. O Floresta-CE aparece em segundo, também com seis pontos, após vencer o São Bernardo fora de casa por 1 a 0. Caxias e São Bernardo, ambos com três pontos, completam o grupo.

O Londrina volta a campo no próximo domingo (5), às 16h30, diante do Floresta, novamente como visitante. Mais tarde, às 19h30, São Bernardo recebe o Caxias.





Chances perdidas

A partida começou com o Caxias levando perigo logo nos primeiros minutos. Calyson arriscou e obrigou Luiz Daniel a trabalhar. O Londrina respondeu na sequência: Vitinho fez grande jogada pela direita e serviu Iago Teles, que finalizou para fora.

O time da casa voltou a assustar aos 10 minutos. Após boa trama ofensiva, Calyson recebeu dentro da área e bateu forte, mas o goleiro alviceleste defendeu. A pressão seguiu e, aos 19, Tomás Bastos arriscou de longe, mas sem direção.





Pouco depois, o Caxias teve mais um lance de perigo: após lançamento na área, a defesa do LEC cortou mal, a bola sobrou para Tomás Bastos, que encheu o pé, mas parou no goleiro do Tubarão.

O Londrina respondeu na sequência. Aos 28, em contra-ataque, Iago Teles ganhou da marcação e teve o chute travado; na sobra, Quirino ficou de frente para o gol, mas chutou para fora, desperdiçando a melhor chance alviceleste no primeiro tempo.





Iago Teles teve uma boa chance aos 34, mas demorou para finalizar e acabou bloqueado. No fim da primeira etapa, aos 40, foi a vez de Welder perder um gol feito: após cruzamento da direita e falha da defesa do Londrina, o centroavante do Caxias ficou cara a cara com Luiz Daniel, mas isolou.

O Londrina ainda assustou antes do intervalo: Quirino apareceu bem de cabeça após cobrança de falta, mas jogou para fora. Apesar das chances para os dois lados, o primeiro tempo terminou sem gols.





Banco resolve





A etapa complementar começou movimentada. Logo no primeiro ataque, Calyson subiu de cabeça após cruzamento pela esquerda, mas parou na defesa e a bola saiu. O Londrina respondeu avançando ao ataque, mas pecou no último passe e desperdiçou boas jogadas.





Com o passar dos minutos, o jogo perdeu em qualidade: poucas chances, muitas faltas e excesso de erros. Para dar novo fôlego ao time, Roger Silva promoveu as entradas de Gabriel Canela e Henrique nos lugares de Cristiano e Vitinho.





O LEC quase abriu o placar em contra-ataque aos 20, mas Henrique não conseguiu superar o goleiro Thiago Coelho na disputa. O gol, porém, saiu pouco depois. Aos 27, Henrique fez grande jogada e, com um passe de letra, encontrou Quirino livre na área. O camisa 9 não perdoou e colocou o Tubarão em vantagem.





O Caxias tentou reagir e, aos 37, Luiz Daniel fez defesa providencial em chute de fora da área de Tomás Bastos. O Londrina respondeu dois minutos depois, quando Henrique arrancou em velocidade e cruzou para Canela, que não alcançou por pouco. Aos 42, Eliel teve uma grande chance na área, mas chutou para fora.





Com a vantagem no placar, o Tubarão soube segurar a pressão dos donos da casa até o apito final e garantiu três pontos preciosos fora de casa.





Floresta





Fora de casa, o Floresta-CE venceu o São Bernardo por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória do grupo de Londrina no quadrangular decisivo da Série C. Com o resultado, o Verdão da Vila chegou a seis pontos (três empates e uma vitória) e entrou de vez na briga por uma vaga na Série B.





No grupo em que, até então, ninguém havia vencido, a partida começou equilibrada, com muito estudo entre os adversários. O São Bernardo tentou pressionar, mas esbarrou na marcação do Floresta e no goleiro Dheimison, que mais uma vez se destacou com defesas importantes e evitou que os paulistas abrissem o placar. Aos 36 minutos do segundo tempo, Jeam marcou de cabeça o gol que garantiu os três pontos para a equipe cearense.





O Floresta vai receber o Londrina no próximo domingo (5), às 16h30, no Estádio Domingão. No mesmo dia, às 19h, o São Bernardo recebe o Caxias no Estádio Primeiro de Maio.





No outro grupo do quadrangular, a Ponte Preta garantiu o acesso à Série B. A Macaca empatou em 1 a 1 com o Náutico e, com a derrota do Guarani por 3 a 2 para o Brusque, assegurou a vaga na Segunda Divisão.





FICHA TÉCNICA





CAXIAS 0

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson (Gustavo Henrique), Alan e Marcelo; Mossoró, Vini Guedes (Douglas Esquilo) e Tomás Bastos; Calyson (Thauan), Iago Torres (Jhonatan Ribeiro) e Welder (Giovane Gomez). Técnico: Junior Rocha





LONDRINA 1

Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Matheus Leal; Alison, Lucas Marques (Eliel) e Cristiano (Gabriel Canela); Vitinho (Henrique), Quirino (Yago Lincoln) e Iago Teles (Zé Breno). Técnico: Roger Silva.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Gol: Quirino, aos 27' do 2° T, para o LEC



Estádio: Centenário





