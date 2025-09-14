Goleiro do Floresta segura Londrina EC e frustra vitória no VGD

O Londrina não conseguiu superar o goleiro Dheimison e empatou sem gols com o Floresta-CE, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), na tarde deste domingo (14). O Tubarão jogou melhor e criou boas chances para marcar, mas deixou escapar a oportunidade de disparar na liderança do seu grupo no quadrangular decisivo da Série C. No sábado (13), Caxias e São Bernardo também ficaram no 0 a 0. Todas as equipes têm 2 pontos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Empurrado por mais de 6 mil torcedores, o Londrina tentou se impor em casa, mas faltou criatividade no primeiro tempo para furar a defesa do Floresta, que manteve marcação forte. Foram os visitantes que tiveram a melhor chance da etapa inicial, com Pablo acertando o travessão de Luiz Daniel.





No segundo tempo, a pressão alviceleste continuou, mas o goleiro visitante fez grandes defesas em cabeceio de Wellington Manzoli e chute de João Vitor. Aos 49 minutos, a zaga cearense ainda tirou uma bola em cima da linha.

Publicidade





O próximo compromisso do Londrina será contra o Caxias, no sábado (20), às 19h30, novamente diante da sua torcida.





Forte marcação

Publicidade





O jogo começou com o Tubarão tendo mais posse de bola e tentando algumas jogadas no ataque, mas sem levar perigo. Bem postado em seu campo de defesa, o Floresta segurou o ímpeto alviceleste.





Aos 6 minutos, os visitantes assustaram em bola roubada: Jeam entrou na área e chutou para fora. Dois minutos depois, o LEC respondeu. Cristiano recebeu passe longo e tocou de primeira para Eliel, que finalizou por cima.

Publicidade





A primeira chance clara do Tubarão veio aos 18. Sozinho na zaga cearense, Eliel recebeu ótimo lançamento, mas não conseguiu cabecear para o gol.





Aos 23, Iago Teles arriscou da entrada da área e bateu com perigo. O Londrina trocou passes desde a defesa e chegou bem ao ataque. O Floresta respondeu aos 30, com Ludke. Ele passou pela marcação e tocou para Romarinho, que girou e chutou em cima da zaga.

Publicidade





Após erro da defesa do LEC, o Floresta quase abriu o placar. Aos 37, Maurício roubou a bola e, quando foi tirar, dividiu com Romarinho; a bola foi para a entrada da área e Pablo bateu firme no travessão.

Aos 42, Vitinho fez grande jogada pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou, mas ninguém aproveitou. Apesar da presença ofensiva, o Tubarão não conseguiu abrir o placar.

Publicidade





Goleiro salvou





Na volta do intervalo, o técnico Roger Silva colocou Quirino no lugar de Eliel, que pouco produziu na primeira etapa.

Publicidade





A primeira boa chegada foi aos oito minutos, com Cristiano. Ele recebeu na entrada da área, após dividida, e bateu firme, perto do ângulo de Dheimison. Aos 11, após cobrança precisa de falta de Cristiano, Manzoli cabeceou com perigo, mas o goleiro salvou o Floresta.





O Londrina chegou a marcar aos 15, com Wallace, após jogada pela esquerda de Iago Teles e Maurício. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento na origem, confirmado pelo VAR.





Aos 22, João Vitor arriscou de fora da área e novamente Dheimison apareceu com grande defesa.

Roger promoveu novas mudanças, colocando Robson Duarte e Henrique nos lugares de Zé Breno e Vitinho. A pressão aumentou, e aos 37 Wallace finalizou dentro da área, mas parou outra vez no goleiro.





Aos 49 minutos, o Londrina ainda desperdiçou uma última chance de marcar o gol da vitória. Henrique recebeu pela esquerda e finalizou na saída do goleiro, mas Ícaro salvou em cima da linha.





Ficha técnica:





LONDRINA 0

Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno (Robson Duarte) e Cristiano (Canela); Vitinho (Henrique), Eliel (Quirino) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





FLORESTA 0

Dheimison; Matheus Ludke (Igor Dutra), Júlio Vaz, Ícaro e Thomas; Dieguinho, Rodriguinho (Martinelli) e Guilherme; Gustavo Xuxa (Pablo), Jeam (Rubens) e Romarinho (Ruan). Técnico: Leston Júnior

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias

Público pagante: 5.713

Público total: 6.132

Renda: R$ 142.250





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.