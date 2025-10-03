Goleiro do Londrina EC revela motivo familiar e quer ficar no time

O goleiro Luiz Daniel, titular absoluto e um dos principais nomes do Londrina na Série C, admitiu que pretende permanecer no clube para a temporada de 2026. As conversas pela renovação ainda não avançaram por opção do jogador, mas, se depender de sua vontade e, principalmente, da adaptação da família, o Tubarão não deverá ter problemas para manter a posição bem defendida no próximo ano.





“Sobre a questão da renovação de contrato, eu não converso durante a competição. Nunca me agradou tratar disso enquanto estou trabalhando. Prefiro esperar terminar a temporada com calma, para que meu empresário sente com o Lucas (Magalhães, executivo de futebol) e o Londrina e, aí sim, negociar a renovação”, explicou o goleiro, que já deixou clara a sua preferência quanto ao futuro.

Segundo ele, a permanência no clube pesou mais do que propostas de outros times. “Eu quero ficar no Londrina. Tive ofertas para sair após o Estadual, para jogar a Série B, mas preferi permanecer. Me adaptei muito bem à cidade. Minha esposa não quer mais ir embora, quer ficar aqui. Tenho que pensar mais na minha família do que no meu próprio umbigo. Se eles gostam daqui, é aqui que eu tenho que ficar”, afirmou o goleiro, que vive em Londrina com a esposa e os três filhos.





Segurança desde o Estadual

A regularidade tem sido a marca registrada de Luiz Daniel desde sua chegada ao clube. Com segurança e sem falhas decisivas, o goleiro acumulou atuações de destaque no Campeonato Paranaense e também na Série C. Brilhou em jogos como contra o Operário, em Ponta Grossa, pelo Estadual, e diante de Floresta, São Bernardo e Caxias, já pela terceira divisão, tanto na primeira fase quanto no quadrangular decisivo.





A consistência não é novidade em sua carreira. “Já há alguns anos faço mais de 30 jogos por temporada, desde 2021. Sempre mantive uma regularidade muito boa, com mais de 100 partidas no Sampaio Corrêa. Aqui, neste ano, já passei dos 30 jogos. Procuro ser o mais discreto possível dentro de campo, sempre o mais simples possível”, explicou Luiz, que além da confiança da comissão técnica, também exerce papel de liderança no elenco.

O estilo de jogo do goleiro também chama a atenção. Sob o comando de Roger, que incentiva a saída de bola com os pés, Luiz Daniel se adaptou, mas sem perder a objetividade. “O Roger gosta que a gente jogue com os pés, e eu também gosto. Mas não sou nenhum meia. Então, se der para sair jogando, vou sair. Se não der, vou lançar a bola lá na frente para os atacantes disputarem. Não me exponho ao risco de falhar, tomar um gol e comprometer a equipe. Procuro ser o mais simples possível, para ajudar, e não atrapalhar o time”, completou.





Foco no acesso

No Londrina desde o início da temporada, Luiz Daniel chegou com o status de titular absoluto e rapidamente confirmou a expectativa. No Campeonato Paranaense, atingiu o primeiro objetivo traçado pela diretoria: garantir a classificação para a Copa do Brasil de 2026. Agora, a meta é ainda maior.





“Eu vim para cá com dois objetivos. É lógico que queríamos mais no Estadual, chegar à final e conquistar o título, mas infelizmente não conseguimos. O primeiro objetivo do clube era a vaga na Copa do Brasil, e conquistamos. Agora vamos em busca do segundo, que é o acesso. Estamos próximos, mas ainda não há nada garantido. Temos mais dois jogos para buscar isso e também a final”, destacou o goleiro.

A definição pode ser já neste fim de semana. Com Luiz Daniel novamente no gol, o Londrina entra em campo no domingo (5), contra o Floresta, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Para garantir o acesso de forma antecipada, o Tubarão precisa de uma vitória simples e torcer para que o São Bernardo não vença o Caxias, em confronto que será no mesmo dia, às 19h, em São Bernardo do Campo.







