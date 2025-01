Goleiro do Londrina EC viveu drama e atravessou o Brasil para defender o clube

Titular do Londrina Esporte Clube, o goleiro Luiz Daniel, de 31 anos, viveu um drama familiar na semana passada, quando recebeu a notícia da morte de sua avó. O arqueiro e sua família são naturais de Jupi, no interior de Pernambuco, município que fica a quase 100 km de Recife e a mais de 2.700 km do Norte do Paraná.





Recém-contratado e dono da posição, o experiente goleiro solicitou ao Londrina uma liberação do treino antes da estreia contra o Coritiba, no último domingo (12), mas se comprometeu a estar presente para o jogo na capital.

Luiz Daniel foi ao interior pernambucano, participou do velório com a família, e esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o time alviverde.





“Foi uma situação delicada. Minha avó estava lutando muito, foram 80 dias sofrendo no hospital, mas ela descansou. Eu tinha que ir até Pernambuco para dar um abraço na minha mãe e dar um último beijo na minha avó”, explicou o goleiro alviceleste após o empate do Tubarão por 0 a 0 com o Cascavel pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense.





“Eu pedi para o pessoal do Londrina comprar pra mim a passagem para eu voltar e dar tempo de jogar. Creio que era o desejo da minha avó e acredito que ela ficou feliz com a vitória do domingo”, disse Luiz Daniel.





