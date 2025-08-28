Gramado do estádio do Café começa a ser recuperado

O gramado do estádio do Café, um dos principais espaços esportivos de Londrina, começou a receber serviços de manutenção na última segunda-feira (25). A intervenção está sendo conduzida pela empresa Grasstecno Gramados, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura, em contrato anual de R$ 68 mil. O pacote prevê execução semestral, com duas parcelas de R$ 34 mil cada.





Inicialmente, o trabalho estava programado para o início de agosto. No entanto, um pedido do Londrina Esporte Clube adiou o cronograma. O clube solicitou a liberação do estádio para a partida contra o Náutico, no dia 10, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, os reparos só começaram no fim do mês.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os serviços incluem pulverização para controle de pragas, corte vertical da grama, descompactação e aeração do solo, além de adubação, irrigação e aplicação de uma cobertura de areia para nivelar o piso. O conjunto de medidas busca melhorar a permeabilidade do terreno e favorecer o desenvolvimento do gramado.





A situação do campo já vinha sendo alvo de críticas. Durante o jogo entre Londrina e Náutico, o estado do gramado foi bastante questionado, principalmente na área dos goleiros, onde a grama estava reduzida ao limite, expondo a terra. O desgaste levou, inclusive, a reclamações públicas do goleiro Luiz Daniel, do próprio Londrina.

Publicidade

Foto: Emerson Dias/N.com





“Em 2015, foi feita a reforma do estádio e a reforma do gramado, e esta é a mesma empresa que está vindo para fazer essa nova manutenção. Eles são especialistas com cuidados de grama, essa forma de tratá-la, de recuperar, tirar essas pragas, adubar, entre outros trabalhos. Então, nesse quesito estamos bem servidos e esperamos que seja feita uma boa recuperação e que tenhamos condições de manter o campo de forma que seja possível praticar futebol de forma adequada”, disse Vilmar Caus, o Mazinho, diretor técnico da FEL.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.