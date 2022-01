Guardiola testa positivo para Covid-19, e City chega a 21 contaminados

Na véspera da partida do Manchester City contra o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra, nesta quinta-feira (6), o clube anunciou que Pep Guardiola foi diagnosticado com Covid-19. Com o técnico infectado, a equipe agora conta com 21 integrantes isolados pela doença, incluindo sete jogadores.

Apesar do surto da doença, a expectativa é que a partida seja mantida. Na último final de semana, Guardiola confirmou que Phil Foden e Oleksandr Zinchenko estão entre os jogadores do elenco acometidos pela Covid-19, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Além do treinador, o assistente Juanma Lillo também testou positivo. O auxiliar Rodolfo Borrell estará à frente do City na partida de sexta (7), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O duelo contra o Swindon Town será disputado às 17h (horário de Brasília).