Hamilton vence GP do Qatar e esquenta briga com Verstappen pelo título da F1

Uma semana após a histórica vitória em Interlagos, Lewis Hamilton emendou mais um triunfo, agora no GP do Qatar, e se aproximou ainda mais de Max Verstappen na disputa pelo título do Mundial de Pilotos.

A duas corridas do fim da temporada, o inglês da Mercedes está a oito pontos do holandês da Red Bull, que chegou em segundo e ganhou um ponto extra pela melhor volta. Antes da corrida no Brasil, a diferença era de 21.

Neste domingo (21), Hamilton largou na pole e não foi ameaçado no estreante GP realizado em Lusail, cidade construída como estratégia de imagem do país que sediará a Copa do Mundo no ano que vem.

O Mundial de futebol terá a sua abertura daqui a um ano, no dia 21 de novembro de 2022. Para celebrar o marco, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente no GP.





Nos últimos anos, o Qatar foi bastante criticado por desrespeitar direitos humanos e submeter trabalhadores do grande canteiro de obras em que o país se transformou a situações precárias.

Hamilton não se furtou a marcar posição nos últimos dias. "Quando esportistas vão para esses locais, têm o dever de colocar em foco esses problemas. Esses lugares precisam de escrutínio. Direitos iguais são uma questão séria", disse o sete vezes campeão mundial.