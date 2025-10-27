Henrique Marques conquista medalha de ouro inédita no Mundial de Taekwondo

Wuxi (China) - O brasileiro Henrique Marques (categoria até 80kg) conquistou, nesta segunda-feira (27), a primeira medalha de ouro entre homens em um Mundial de Taekwondo. Antes dele, duas mulheres subiram ao lugar mais alto do pódio: a paranaense Natália Falavigna, em Madri (2005), e Maria Clara Pacheco, há três dias, também no Mundial de Wuxi, na China.





Henrique conquistou a medalha de ouro ao vencer o atleta da casa Qizhang Xiang na final. Após abrir vantagem com um chute no colete e fechar o primeiro round por 2x1, o brasileiro manteve a postura ofensiva no segundo round e garantiu a vitória, apesar do empate por 0x0 em pontos.





O caminho de Henrique Marques até a final começou com a vitória sobre o cubano Kelvin Calderón Martinez, por 2 rounds a 0 (5x1 e 8x7). Nas oitavas de final, o brasileiro passou com tranquilidade por Faysal Sawadogo, de Burkina Faso, com vitória também por 2 rounds a 0 (5x1 e 7x1).





Nas quartas de final, o primeiro round contra o norte-americano CJ Nickolas foi acirrado, mas Henrique conseguiu fechar a luta com tranquilidade no segundo round (3x2 e 7x4). A luta mais disputada no caminho até o título foi a semifinal, disputada contra Artem Mytarev dos Atletas Neutros, que foi definida em três rounds (3x1, 9x10 e 4x2).





O ouro conquistado por Henrique Marques foi a 25ª medalha do Brasil em campeonatos mundiais de Taekwondo: são três ouros, oito pratas e 14 bronzes. É a primeira vez que o país conquista dois ouros em uma mesma edição de Mundial.





“Estou muito feliz com a minha conquista. Quero agradecer demais à Confederação Brasileira (de Taekwondo) por todo suporte, todo apoio, que vem fazendo comigo e todos os atletas da seleção. Sem eles isso não seria possível. Muito obrigado", celebrou Henrique.





SUPERAÇÃO





A conquista de Henrique veio após a descoberta de uma arritmia cardíaca, em 2023, que quase tirou o atleta do esporte, e do falecimento de seu pai, Ari Fernandes, em 2024. Com sua recuperação, foi possível seguir em frente na modalidade e fazer história, com apenas 21 anos.





DISPUTA SEGUE





O Mundial de Taekwondo de Wixu segue até quinta-feira (30) e seis atletas ainda disputarão medalhas para o Brasil: João Victor Souza Diniz (até 68kg), Milena Titoneli Guimarães (até 67kg), Paulo Ricardo Souza de Melo (até 58kg), Celydiene Kristina Carneiro (até 62kg), Edival Marques Quirino Pontes, o Netinho (até 74kg) e Nívea Maria Barros da Silva (até 53 kg). O canal da World Taekwondo no YouTube transmite todas as lutas. Já o canal SporTV transmite as semifinais e finais.



