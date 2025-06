Hugo Calderano conquista bicampeonato individual do WTT

SÃO PAULO, SP - No dia em que completou 29 anos de idade, Hugo Calderano voltou a vencer um torneio do WTT e de novo foi em Liubliana, na Eslovênia, mesmo palco de sua última conquista em um campeonato do circuito.





Na mesma toada de coincidências, o mesa-tenista brasileiro derrotou na final o mesmo adversário da vez anterior, o francês Felix Lebrun. O triunfo talvez tenha um gosto especial, já que foi Felix quem o superou na disputa pelo bronze em Paris-2024.

Neste domingo (22), Calderano foi intenso durante todo o jogo e fechou por 4 a 2. Ironicamente, no game que perdeu marcou o ponto da partida, em uma troca nervosa de golpes. O lance espelha o equilíbrio da final, em que Felix, 18, chegou a empatar em 2 a 2 após sair perdendo.





A festa só não foi maior porque, pouco antes, o brasileiro perdeu, ao lado de Bruna Takahashi, a final das duplas mistas para os coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yubin por 3 a 0. Os brasileiros foram superados por parceiros entrosados e que ganharam o bronze nas Olimpíadas, mas, ainda assim, deixam a Lituânia com boa campanha, a melhor do casal até aqui, com destaque para o desempenho de Takahashi na competição.

O dia, aliás, foi uma maratona para Calderano. Além das duas finais, ele também jogou a semifinal, contra o irmão de Felix, Alexis Lebrun, 12º do ranking mundial. Não bastasse as partidas em sequência, o brasileiro teve de disputar cinco games contra Alexis, em que conseguiu aplicar uma virada incrível contra o francês.





Após começar o jogo com folga, chegando a marcar 9 a 1 na primeira parcial, Calderano teve um apagão e perdeu o set. Também perdeu o game seguinte, mas se recuperou e não titubeou mais, vibrando demais ao fechar a vitória. O brasileiro agora mantém uma invencibilidade de cinco triunfos contra Alexis Lebrun.

O WTT Contender de Liubliana é uma etapa menor do circuito, bem abaixo dos eventos Smash, que seriam os Grand Slams do tênis de mesa, e sem a presença, por exemplo, dos principais atletas da China hoje em dia: Lin Shidong, Wang Chuqin e Liang Jingkun. Conta, por outro lado, com nomes de ponta. Felix ocupa a sétima colocação do ranking, e o herói local, Darko Jorgic, derrotado nas semis, está na décima posição.





De qualquer maneira, confirma a excelente fase de Calderano, que acumula três troféus em quatro finais disputadas nos últimos quatro torneios que disputou. Desde o final de abril, o brasileiro, terceiro do ranking, foi campeão da Copa do Mundo, vice do Mundial – nos dois principais resultados da carreira – e também fechou a sua segunda passagem pela equipe alemã Liebherr Ochsenhausen com a taça da Bundesliga.





A conquista deste domingo, na Eslovênia, é mostra que, aos 29 anos, ele está em seu melhor momento, maduro e consistente, revertendo momentos complicados nas partidas e passando a segurança de que, na maioria das vezes, sobretudo contra jogadores abaixo dele no ranking mundial, Calderano é muito favorito.