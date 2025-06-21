Pesquisar

TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão à final de torneio na Eslovênia

Lincoln Chaves - Repórter da EBC
21 jun 2025 às 09:26

WTT/Divulgação
A sexta-feira (20) foi perfeita para Hugo Calderano e Bruna Takahashi. A dupla formada pelos dois brasileiros atingiu a final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. É a primeira vez que a parceria dos mesatenistas chega a uma decisão no circuito mundial de tênis de mesa.


Hugo e Bruna iniciaram o dia vencendo os alemães Wim Verdonschot e Franziska Schreiner por 3 sets a 0, parciais de 11/7, 12/10 e 11/8. O resultado os classificou às semifinais e já garantiu medalha, pois não há disputa de bronze no torneio. Mas eles foram além. A parceria entre o carioca e a paulista superou a de Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 a 2 (11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6), garantindo vaga na final.


A decisão será neste domingo (22), em horário a ser confirmado, contra os sul-coreanos Lim Jonghoo e Shin Yubin. A dupla asiática foi medalhista de bronze na Olimpíada de Paris, na França, e no Campeonato Mundial deste ano, em Doha, no Catar.


Além das vitórias nas duplas, Hugo e Bruna, que são namorados, também ganharam seus jogos desta sexta nas respectivas disputas individuais. O carioca, atual vice-campeão mundial e terceiro colocado no ranking da WTT (sigla, em inglês, para Tênis de Mesa Mundial), derrotou o francês Flavien Coton (52º), por 3 sets a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15). Neste sábado (21), ele pega Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, às 7h45 (horário de Brasília).


Já Bruna, número 17 do mundo entre as mulheres e mesatenista latino-americana mais bem colocada no ranking da WTT, estreou derrotando a chinesa Fan Shuhan (51º) por 3 a 0 (11/6, 11/8 e 11/7). Na próxima fase, ela encara Yuling Zhu (19ª), às 7h10.


O WTT Star Contender de Liubliana dá 600 pontos ao campeão e tem premiação de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão).

Esporte Tênis de mesa dupla
