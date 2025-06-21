Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão à final de torneio na Eslovênia

A sexta-feira (20) foi perfeita para Hugo Calderano e Bruna Takahashi. A dupla formada pelos dois brasileiros atingiu a final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. É a primeira vez que a parceria dos mesatenistas chega a uma decisão no circuito mundial de tênis de mesa.
Hugo
e Bruna iniciaram o dia vencendo os alemães Wim Verdonschot e Franziska
Schreiner por 3 sets a 0, parciais de 11/7, 12/10 e 11/8. O resultado os
classificou às semifinais e já garantiu medalha, pois não há disputa de bronze
no torneio. Mas eles foram além. A parceria entre o carioca e a paulista
superou a de Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 a 2 (11/9, 11/4,
6/11, 6/11 e 11/6), garantindo vaga na final.
A decisão será neste domingo
(22), em horário a ser confirmado, contra os sul-coreanos Lim Jonghoo e Shin
Yubin. A dupla asiática foi medalhista de bronze na Olimpíada de
Paris, na França, e no Campeonato Mundial deste ano, em Doha, no Catar.
Além das vitórias nas duplas, Hugo e Bruna,
que são namorados, também ganharam seus jogos desta sexta nas respectivas
disputas individuais. O carioca, atual vice-campeão mundial e
terceiro colocado no ranking da WTT (sigla,
em inglês, para Tênis de Mesa Mundial), derrotou o francês Flavien Coton (52º),
por 3 sets a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15). Neste sábado (21), ele pega Kao
Cheng-Jui (23º), de Taipei, às 7h45 (horário de Brasília).
Já
Bruna, número 17 do mundo entre as mulheres e mesatenista latino-americana mais
bem colocada no ranking da WTT, estreou derrotando a
chinesa Fan Shuhan (51º) por 3 a 0 (11/6, 11/8 e 11/7). Na próxima fase, ela
encara Yuling Zhu (19ª), às 7h10.
O
WTT Star Contender de Liubliana dá 600 pontos ao campeão e tem premiação de US$
300 mil (R$ 1,6 milhão).