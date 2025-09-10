Iago Teles, do Londrina EC, busca reescrever história de artilheiros da Série C

Principal destaque do Londrina na temporada e artilheiro da Série C com oito gols, Iago Teles busca superar uma estatística incômoda da competição. Nos últimos dez anos, apenas quatro goleadores da terceira divisão conseguiram o acesso à Série B com suas equipes e somente um deles terminou a campanha como campeão.





Segundo levantamento da FOLHA, os únicos artilheiros que subiram de divisão foram Sassá, do Amazonas, autor de 18 gols em 2023 e campeão da Série C; Thiago Alagoano, com 12 gols pelo Brusque em 2020; Caio Dantas, que marcou 11 vezes pelo Botafogo-SP em 2018; e Jones Carioca, artilheiro do ABC em 2016 com 12 gols.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em outros casos, os artilheiros pararam no caminho. Alex Henrique fez 12 gols pela Aparecidense em 2022, mas a equipe não passou do quadrangular. O mesmo aconteceu com Quirino, hoje companheiro de Iago no Tubarão, que foi artilheiro em 2021 pelo Ypiranga, com dez gols. Em 2015, Guilherme Queiróz marcou 12 pela Portuguesa, mas viu a Lusa cair nas quartas de final, em um formato diferente de disputa.





Também ficaram pelo caminho Paulo Sérgio, autor de dez gols pelo Náutico em 2024, e Rafael Grampola, que fez 13 pelo Joinville em 2017. Em 2019, Negueba foi o artilheiro com oito gols pelo Globo-RN, mas terminou a temporada amargando o rebaixamento à Série D.

Publicidade





Craque da Série C





Publicidade

Além de artilheiro, Iago Teles também lidera a Série C em participações diretas em gols: são 11, com três assistências somadas aos seus oito tentos. Aos 25 anos, é o mais jovem entre os dez principais goleadores da competição e despertou interesse de clubes de divisões superiores. Para segurar o atacante, o Londrina ampliou seu vínculo, que agora vai até dezembro de 2028, e ofereceu valorização salarial.





“O Iago tem se comportado como craque da Série C. É o jogador que conduz nosso ataque, líder em gols e assistências, e que sempre se entrega em campo. Ele recebeu quatro ou cinco propostas na última janela e não foi fácil segurá-lo. A diretoria fez um esforço, houve uma valorização, e ele está entregando tudo o que esperávamos. Precisamos reconhecer isso”, afirmou o técnico Roger Silva após o camisa 11 marcar o primeiro gol do Tubarão no empate por 2 a 2 com o São Bernardo, no sábado (6).

Publicidade





O treinador também projetou o restante da competição: “Ele vive um grande momento. Espero que continue assim até o final, para que possamos juntos conquistar os resultados necessários para o acesso”.





Na temporada, Iago Teles já soma 16 gols. No primeiro semestre, também terminou como artilheiro do Campeonato Paranaense, com oito, empatado com Moraes, do Maringá.

Publicidade





Disputa pela artilharia





Publicidade

Na corrida pelo posto de maior goleador da Série C, o principal concorrente de Iago é Toró, atacante da Ponte Preta, que tem seis gols. Ele marcou o tento da vitória da Macaca sobre o Londrina na última rodada da fase inicial e também decidiu no 1 a 0 contra o Guarani, na abertura do quadrangular, no Brinco de Ouro da Princesa.





Outros dois jogadores com seis gols, Tiago Marques, do CSA, e Maranhão, do Maringá, já estão eliminados da competição. Entre os que ainda seguem vivos, aparecem com cinco gols Bruno Santos (Guarani), Élvis (Ponte Preta), Diego Mathias (Brusque), Marco Antônio (Náutico) e Iago (Caxias), todos ainda sonhando em se aproximar de Teles.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



