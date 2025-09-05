Iago Teles se compromete com o acesso do Londrina EC: “Vamos subir”

O atacante Iago Teles demonstra confiança de que o Londrina vai conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da primeira fase da Série C, com sete gols, o camisa 11 assumiu a responsabilidade de ser decisivo no quadrangular do acesso, que começa neste sábado (6), às 19h30, contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pelo grupo B. No outro jogo, o Floresta (CE) recebe o Caxias (RS). Os dois primeiros colocados garantem vaga na Série B em 2026.





“A responsabilidade é nossa. Estamos treinando e trabalhando todos os dias. Vamos dar conta do recado. Nosso time é muito bom, estou focado, rendendo bem, sei da importância disso para o clube e para o projeto. Assumo a responsabilidade de que vamos subir este ano. Vamos dar essa felicidade ao torcedor”, afirmou um otimista Iago Teles.

O atacante alviceleste foi recentemente elogiado por Wallace, um dos líderes do elenco, como o melhor jogador da Série C, e mostrou estar disposto a carregar esse peso.





“Quando todos trabalham juntos, um pode se destacar mais que o outro, mas no geral a importância da minha função é a mesma de todos. Acredito que posso fazer meus gols, algo diferente, mas todo mundo faz parte do conjunto. No individual, quero aparecer nas fases finais e fazer boas partidas. A primeira fase foi a prova disso: cheguei como artilheiro e, pelos números, fui o melhor jogador da competição até agora. Quero continuar nessa boa fase e ajudar o Londrina a voltar para a Série B”, destacou o artilheiro.

Na última partida da primeira fase, diante da Ponte Preta, Teles desperdiçou um pênalti nos acréscimos que daria o empate ao Londrina. Mesmo assim, foi decisivo na antepenúltima rodada, quando marcou aos 48 minutos do segundo tempo contra o Brusque, fora de casa, e abriu o caminho para a classificação antecipada.





O destaque do atacante tem chamado atenção dos adversários, que intensificam a marcação sobre ele, e da própria comissão técnica, que busca alternativas para liberá-lo em campo.

“Desde a quinta rodada enfrento marcação dupla em praticamente todos os jogos. Revemos os lances, o Roger mostra os vídeos, o Breno (Barbosa, analista de desempenho) também, e mesmo assim tenho conseguido boas atuações. Sei que agora podem até triplicar a marcação, mas estou focado nessa segunda fase para fazer o melhor”, afirmou.





União

Além de artilheiro e destaque técnico, Iago Teles também ganhou uma nova responsabilidade com a chegada de Roger: ser um dos capitães do time. Ele reveza a braçadeira com Wallace, Alison e Lucas Marques, considerados os líderes do elenco.

“Desde o começo do ano somos muito unidos, e isso tem nos levado até aqui. A conversa depois do jogo contra a Ponte Preta foi muito positiva, saímos animados com o que foi dito. Temos uma missão, um dever e um objetivo no Londrina. Chegamos à fase final focados e fortes. Não vamos desperdiçar as chances”, completou Teles.





Confirmado no time titular contra o São Bernardo, Iago Teles aguarda as definições sobre seu entorno no ataque. Cristiano disputa posição com Robson Duarte, e a volta de Vitinho também é cogitada. Uma provável escalação do Tubarão tem Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Zé Breno e Robson Duarte (Cristiano); Eliel, Quirino (Vitinho) e Iago Teles.

