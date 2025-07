Iago Teles sente desconforto, mas participa de treino no Londrina EC

O Londrina EC deve ir a campo contra o Botafogo-PB com a base considerada ideal pelo técnico Roger Silva. No treino desta quinta-feira (10), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o treinador trabalhou com a formação composta por Luiz Daniel; Cedric, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Iago Teles e Edson Cariús.





A única mudança em relação ao time que goleou o Retrô por 4 a 0, há duas semanas, é justamente a entrada de Edson Cariús no comando do ataque na vaga de Pablo, vendido para o futebol português. A imprensa teve acesso a uma parte da atividade, e os coletes foram entregues aos titulares antes do início do treino tático, que foi fechado na sequência.

Durante o aquecimento, uma situação gerou atenção. Iago Teles, artilheiro do time na Série C com quatro gols, demonstrou desconforto para fazer alguns movimentos com a perna direita, a mesma que o tirou de um treino na semana passada por dores musculares. Em determinado momento, o atacante chegou a solicitar um medicamento.





Apesar disso, Iago seguiu normalmente com o grupo, participou do treinamento e recebeu o colete de titular. A expectativa é de que ele não seja problema para a partida de domingo (13), às 16h30, no Almeidão.