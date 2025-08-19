Ídolo no Japão e fenômeno no Fifa, Cristiano chega ao Londrina EC

O Londrina anunciou na segunda-feira (18) a contratação do meia-atacante Cristiano, de 38 anos, para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Pouco conhecido da torcida, ele vem de boa passagem pela Portuguesa, onde foi capitão e destaque no Paulistão e na Série D, com dez gols em 26 partidas em 2025.
Natural de Campo Mourão (Centro-Oeste), Cristiano rodou por diversos clubes brasileiros antes de se projetar no cenário internacional. Revelado pelo Toledo, atuou por várias equipes até chegar ao Juventude, onde entre 2010 e 2011 marcou 12 gols em 33 jogos, o que rendeu transferência para o Red Bull Salzburg, da Áustria. Lá, fez quatro gols em 18 jogos, conquistou o título nacional e partiu para o futebol japonês.
No Japão, foram dez anos, com destaque absoluto no Kashiwa Reysol, entre 2016 e 2021. Pelo clube, disputou 250 partidas, marcou 94 gols, distribuiu 73 assistências e se tornou ídolo. Depois, atuou por V-Varen Nagasaki e Ventforet Kofu. Em 2024, retornou ao Brasil e defendeu o Paraná Clube, anotando quatro gols em 11 jogos, antes de reforçar a Portuguesa.
Na Lusa, Cristiano foi fundamental na manutenção da equipe na elite paulista e manteve regularidade em 2025, sendo titular sempre que esteve à disposição. Mesmo aos 38 anos, apresenta alta minutagem e a expectativa é que chegue em boas condições físicas. Seu último jogo foi em 9 de agosto, na vitória da Portuguesa sobre o Mixto-MT pela Série D por 1 a 0. A decisão foi para os pênaltis, e Cristiano acabou desperdiçando sua cobrança.
Curiosidade
Em 2018, o jogador brasileiro, então no Kashiwa Reysol, do Japão, ganhou fama mundial ao se tornar um dos jogadores mais caros e cobiçados do Fifa 18, no modo Ultimate Team. Sua carta prata, de overall 74, chegou a custar 100 mil moedas no PlayStation e 135 mil no Xbox, superando até craques como Mbappé e Griezmann no mercado virtual. Gamers exaltavam sua velocidade de 90 e força física de 91, chamando-o de “tanque”. A raridade da carta e os critérios do game o transformaram em fenômeno na época.
Portuguesa não abre mão
Na nota oficial em que confirmou a saída de Cristiano para o Londrina, a Portuguesa ressaltou que a negociação é por empréstimo, destacando que pretende contar com seu camisa 10 no Campeonato Paulista de 2026.
"A Portuguesa SAF informa que o atacante Cristiano foi cedido por empréstimo ao Londrina Esporte Clube, com vínculo até o final da temporada. Ao término do contrato, que não tem cláusula de compra estipulada, o atleta retornará à Lusa", informou o clube da capital paulista.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.