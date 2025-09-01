Ídolos do Corinthians prestam homenagem no aniversário de 115 anos do clube

Nesta segunda-feira (1º), data em que o Sport Club Corinthians Paulista celebra 115 anos de história, jogadores e torcedores prestaram homenagens ao Timão pelas redes sociais.
O meia Rodrigo Garro, camisa 8, e o atacante Yuri Alberto, camisa 9, foram alguns dos atletas que deixaram mensagens especiais. Ídolos históricos como Ronaldo, Craque Neto, Zé Maria e Zenon também se manifestaram, assim como personalidades ligadas ao clube, entre eles o cantor Thiaguinho, que reforçaram o carinho.
"São 115 anos de glória e de alegria", disse Ronaldo Giovaneli. "Gratidão por ter jogado no maior clube do mundo", expressou Craque Zé Neto.
A torcida não ficou de fora e se mobilizou nas redes sociais para celebrar o aniversário, relembrando conquistas e momentos marcantes da trajetória corintiana.
A história do Corinthians começou em 1º de setembro de 1910, quando Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Carlos Silva, Anselmo Corrêa e Raphael Perrone se reuniram no bairro do Bom Retiro, em São Paulo (SP), e fundaram o clube. Inspirado em equipes europeias que jogavam na capital paulista, o time nasceu com a proposta de ser popular, um espaço aberto para todos.
Nas redes sociais, o Corinthians reafirmou sua importância dentro e fora de campo, carregando consigo a identidade de “time do povo” e o orgulho de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil.
*Sob supervisão de Guto Rocha, editor.
Confira a seguir os depoimentos de diversas personalidades do clube:
𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐎𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇𝐈𝐀𝐍𝐒 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 | 𝟭𝟭𝟱 𝗔𝗡𝗢𝗦: 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗠 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗔𝗡𝗦! ⚫⚪— Corinthians (@Corinthians) September 1, 2025
O nosso 8️⃣ deixou o seu recado para a Fiel Torcida! 🏴🏳️#Corinthians115Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZYyT8SdENE
𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐎𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇𝐈𝐀𝐍𝐒 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 | 𝟭𝟭𝟱 𝗔𝗡𝗢𝗦: 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗠 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗔𝗡𝗦! ⚫⚪
NO PAGODJÉ TEM CORINGÃO SIM! O Thiaguinho mandou o seu parabéns pro Alvinegro! 💪🏼#Corinthians115Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/MDQKIVXrHcPublicidade— Corinthians (@Corinthians) September 1, 2025
𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐎𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇𝐈𝐀𝐍𝐒 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 | 𝟭𝟭𝟱 𝗔𝗡𝗢𝗦: 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗠 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗔𝗡𝗦! ⚫⚪— Corinthians (@Corinthians) September 1, 2025
Ronaldo, Craque Neto, Zé Maria e Zenon têm um recado para comemorar o aniversário do Timão! 👏🏽#Corinthians115Anos… pic.twitter.com/PyEFhJjnDn
𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐎𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇𝐈𝐀𝐍𝐒 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 | 𝟭𝟭𝟱 𝗔𝗡𝗢𝗦: 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗠 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗔𝗡𝗦! ⚫⚪
O protagonista do #TimeDoPovo veio desejar parabéns ao CORINGÃO! 🖤9️⃣#Corinthians115Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/wYR0F4izBRPublicidade— Corinthians (@Corinthians) September 1, 2025
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.