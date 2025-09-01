Pesquisar

Timão

Ídolos do Corinthians prestam homenagem no aniversário de 115 anos do clube

Letícia Cardoso - Estagiária*
01 set 2025 às 18:27

Reprodução / X
Nesta segunda-feira (1º), data em que o Sport Club Corinthians Paulista celebra 115 anos de história, jogadores e torcedores prestaram homenagens ao Timão pelas redes sociais. 


O meia Rodrigo Garro, camisa 8, e o atacante Yuri Alberto, camisa 9, foram alguns dos atletas que deixaram mensagens especiais. Ídolos históricos como Ronaldo, Craque Neto, Zé Maria e Zenon também se manifestaram, assim como personalidades ligadas ao clube, entre eles o cantor Thiaguinho, que reforçaram o carinho.


"São 115 anos de glória e de alegria", disse Ronaldo Giovaneli. "Gratidão por ter jogado no maior clube do mundo", expressou Craque Zé Neto.  

A torcida não ficou de fora e se mobilizou nas redes sociais para celebrar o aniversário, relembrando conquistas e momentos marcantes da trajetória corintiana.


A história do Corinthians começou em 1º de setembro de 1910, quando Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Carlos Silva, Anselmo Corrêa e Raphael Perrone se reuniram no bairro do Bom Retiro, em São Paulo (SP), e fundaram o clube. Inspirado em equipes europeias que jogavam na capital paulista, o time nasceu com a proposta de ser popular,  um espaço aberto para todos. 

Nas redes sociais, o Corinthians reafirmou sua importância dentro e fora de campo, carregando consigo a identidade de “time do povo” e o orgulho de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. 


*Sob supervisão de Guto Rocha, editor.

Confira a seguir os depoimentos de diversas personalidades do clube:

 

Corinthians Timão Aniversário homenagem jogadores torcedores
