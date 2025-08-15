Igor Tofalini busca tricampeonato no Campeonato Mundial de Paracanoagem

O londrinense Igor Tofalini embarcou na manhã de quinta-feira (14) para Milão, na Itália, onde disputará, entre os dias 20 e 24 de agosto, o Campeonato Mundial de Paracanoagem. Conhecido como Peão das Águas, Tofalini vai em busca do terceiro ouro na competição, após conquistar o título em 2018 e 2022.

Atleta do Rema Londrina/Iate Clube/FEL, ele representará a Seleção Brasileira na prova dos 200 metros da categoria VL2, destinada a competidores com mobilidade de tronco e braços. A delegação brasileira contará, ao todo, com 17 atletas.

No primeiro semestre de 2025, Tofalini venceu as duas competições que disputou: Copa Brasil de Paracanoagem e Copa do Mundo de Paracanoagem. Agora, o foco é o Mundial. “No campeonato mundial da Itália estaremos com os melhores atletas do mundo competindo. Acredito que fizemos um grande trabalho aqui e agora vamos buscar mais uma grande prova para voltar com uma medalha, de preferência, a dourada”, afirmou.





Para o atleta, participar do evento é alcançar o objetivo máximo de um competidor. “A gente tem feito um trabalho muito bom nessa reta final de preparação. A competição será muito difícil, já que é considerado o campeonato mais importante do calendário internacional da paracanoagem, atrás apenas dos Jogos Paralímpicos”, disse.

Igor Tofalini integra o Instituto Rema Londrina, que tem incentivo do Proesporte, da Copel e apoio do Governo do Estado do Paraná. O projeto tem patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além do Iate Clube de Londrina.





Segundo o técnico do Rema Londrina, Gelson Moreira, o canoísta é inspiração para novos atletas. “O Igor foi meu primeiro atleta de paracanoagem; treinamos juntos desde 2013. Rapidamente, ele se destacou no cenário nacional e depois conquistou títulos internacionais, como a prata nos Jogos de Paris. Ele é um grande campeão e inspirou muitas pessoas a virem remar. Hoje, nosso grupo já conta com 18 atletas.”

