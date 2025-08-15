Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
DISPUTA 200 METROS

Igor Tofalini busca tricampeonato no Campeonato Mundial de Paracanoagem

Redação Bonde com N.Com
15 ago 2025 às 17:02

Compartilhar notícia

Júlio Sodré/Divulgação
Publicidade
Publicidade

O londrinense Igor Tofalini embarcou na manhã de quinta-feira (14) para Milão, na Itália, onde disputará, entre os dias 20 e 24 de agosto, o Campeonato Mundial de Paracanoagem. Conhecido como Peão das Águas, Tofalini vai em busca do terceiro ouro na competição, após conquistar o título em 2018 e 2022.

Atleta do Rema Londrina/Iate Clube/FEL, ele representará a Seleção Brasileira na prova dos 200 metros da categoria VL2, destinada a competidores com mobilidade de tronco e braços. A delegação brasileira contará, ao todo, com 17 atletas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No primeiro semestre de 2025, Tofalini venceu as duas competições que disputou: Copa Brasil de Paracanoagem e Copa do Mundo de Paracanoagem. Agora, o foco é o Mundial. “No campeonato mundial da Itália estaremos com os melhores atletas do mundo competindo. Acredito que fizemos um grande trabalho aqui e agora vamos buscar mais uma grande prova para voltar com uma medalha, de preferência, a dourada”, afirmou.


Para o atleta, participar do evento é alcançar o objetivo máximo de um competidor. “A gente tem feito um trabalho muito bom nessa reta final de preparação. A competição será muito difícil, já que é considerado o campeonato mais importante do calendário internacional da paracanoagem, atrás apenas dos Jogos Paralímpicos”, disse.

Publicidade


Igor Tofalini integra o Instituto Rema Londrina, que tem incentivo do Proesporte, da Copel e apoio do Governo do Estado do Paraná. O projeto tem patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além do Iate Clube de Londrina.


Segundo o técnico do Rema Londrina, Gelson Moreira, o canoísta é inspiração para novos atletas. “O Igor foi meu primeiro atleta de paracanoagem; treinamos juntos desde 2013. Rapidamente, ele se destacou no cenário nacional e depois conquistou títulos internacionais, como a prata nos Jogos de Paris. Ele é um grande campeão e inspirou muitas pessoas a virem remar. Hoje, nosso grupo já conta com 18 atletas.”

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Esporte esporte outras modalidades Campeonato Mundial de Paracanoagem Igor Tofalini peão das águas
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas