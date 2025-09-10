Pesquisar

ESPORTE PARALÍMPICO

Ilece sedia Copa Down de Tênis de Mesa neste final de semana em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
10 set 2025 às 12:04

Foto: Divulgação
O Instituto Londrinense para Crianças Excepcionais (Ilece) sedia a partir desta sexta-feira (12) a XIII Copa Down de Tênis de Mesa, competição que prossegue até domingo (14). O evento reunirá 70 atletas com síndrome de Down, representando 12 equipes do Paraná.   A solenidade de abertura oficial da competição será nesta sexta (12), a partir das 8h30, no Ilece Cafezal (Av Presidente Eurico Gaspar Dutra, 80 - zona sul) e contará com a participação de atletas e comissões técnicas das 12 equipes representando Londrina (Apae e Ilece), Cambé, Prudentópolis, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Santa Izabel do Ivaí, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Curitiba.

As partidas  da copa serão realizadas todas no Ilece Cafezal , das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas, aberto ao público interessado no tênis de mesa, modalidade olímpica que vem crescendo no Brasil a partir do desempenho de atletas como Hugo Calderano e Bruna Takahashi.

Esta é a primeira vez que Londrina sedia a etapa da Copa Down da Modalidade. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) divide os atletas em 11 classes, sendo dez para deficiência física e uma para deficiência intelectual. A classificação é realizada a partir da mensuração do alcance de movimentos de cada atleta, força muscular, restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas e a habilidade para segurar a raquete.

Segundo o professor de educação física do Ilece, Edson Luiz Martinussi, a primeira edição do torneio foi realizada em 2007, em Francisco Beltrão. “O esporte é muito importante na vida desses atletas. Traz qualidade de vida e é uma forma de demonstrar seu potencial”, define. Martinussi trabalha há mais de três décadas com esporte paralímpico (modalidade tênis de mesa), tendo participado como diretor técnico de competições internacionais realizadas na Espanha, Londres e no Rio de Janeiro. 


Foto: Divulgação


Esporte Tênis de mesa Copa Down ILECE APAEs
