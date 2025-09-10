Ilece sedia Copa Down de Tênis de Mesa neste final de semana em Londrina

O Instituto Londrinense para Crianças Excepcionais (Ilece) sedia a partir desta sexta-feira (12) a XIII Copa Down de Tênis de Mesa, competição que prossegue até domingo (14). O evento reunirá 70 atletas com síndrome de Down, representando 12 equipes do Paraná. A solenidade de abertura oficial da competição será nesta sexta (12), a partir das 8h30, no Ilece Cafezal (Av Presidente Eurico Gaspar Dutra, 80 - zona sul) e contará com a participação de atletas e comissões técnicas das 12 equipes representando Londrina (Apae e Ilece), Cambé, Prudentópolis, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Santa Izabel do Ivaí, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Curitiba.
As partidas da copa serão realizadas todas no Ilece Cafezal , das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas, aberto ao público interessado no tênis de mesa, modalidade olímpica que vem crescendo no Brasil a partir do desempenho de atletas como Hugo Calderano e Bruna Takahashi.
Esta é a primeira vez que
Londrina sedia a etapa da Copa Down da Modalidade. A Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa (CBTM) divide os atletas em 11 classes, sendo dez para
deficiência física e uma para deficiência intelectual. A classificação é
realizada a partir da mensuração do alcance de movimentos de cada atleta, força
muscular, restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas e a habilidade
para segurar a raquete.
Segundo o professor de educação
física do Ilece, Edson Luiz Martinussi, a primeira edição do torneio foi
realizada em 2007, em Francisco Beltrão. “O esporte é muito importante na vida
desses atletas. Traz qualidade de vida e é uma forma de demonstrar seu
potencial”, define. Martinussi trabalha há mais de três décadas com esporte
paralímpico (modalidade tênis de mesa), tendo participado como diretor técnico
de competições internacionais realizadas na Espanha, Londres e no Rio de
Janeiro.
