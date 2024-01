Imprensa internacional repercute morte de Zagallo: 'Maior campeão do mundo'

O Marca relembrou o apelido 'Formiguinha' e a superstição de Zagallo com o número 13:







"Formiguinha', como era conhecido na sua época de futbolista, lució quase sempre o número 13, uma camiseta venerada no Botafogo e que o próprio Zagallo pediu para que o uruguaio Sebastián Abreu usasse em 2010, outro dos goleadores históricos do clube do Rio de Janeiro. A fixação com o 13 começou com sua esposa, devota de Santo Antônio, que no calendário de festas católicas celebra no dia 13 de junho."