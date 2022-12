Inglaterra vence Senegal por 3 a 0 e enfrenta a França nas quartas

Duas seleções campeãs mundiais vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo 2022.





A Inglaterra dominou e venceu Senegal, neste domingo (4), por 3 a 0, no Estádio Al Bayt, e vai enfrentar a França na busca pelo bicampeonato (os criadores do futebol venceram o torneio da Fifa quando sediaram a edição de 1966).

Publicidade



Depois de sofrer alguns sustos, a seleção inglesa abriu o placar com Henderson. Nos acréscimos do primeiro tempo, Harry Kane ampliou, marcando o seu primeiro gol na competição do Qatar. Mais solta, a seleção europeia ainda ampliou na etapa final, com Saka.



Agora, a Inglaterra encara a França nas quartas de final, no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), também no Al Bayt. Mais cedo, os atuais campeões do mundo venceram a Polônia por 3 a 1, com show e golaços de Mbappé, e avançaram de fase.