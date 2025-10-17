Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
VGD LOTADO

Ingressos para a final da Série C entre Londrina EC e Ponte Preta esgotam

Matheus Camargo - Redação Folha
17 out 2025 às 10:37

Compartilhar notícia

Foto: Marcos Ribolli / PontePress
Publicidade
Publicidade

A primeira partida da final da Série C do Campeonato Brasileiro entre Londrina e Ponte Preta será disputada neste sábado (18), às 17h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), com o estádio praticamente lotado. O Londrina Esporte Clube (LEC) informou pelas redes sociais que os ingressos estão esgotados na maioria dos setores, confirmando a expectativa de casa cheia para o confronto decisivo contra a Macaca.


Até a noite de quinta-feira (16), restavam apenas dez ingressos disponíveis para o setor Camarote Gol, vendidos a R$ 120. Todos os demais bilhetes para a final já foram comercializados.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


A partida marca o início da decisão pelo título nacional, e a presença da torcida é considerada fundamental para o time alviceleste. No jogo anterior, contra o São Bernardo no sábado (11), que confirmou o acesso à Série B, 7.885 torcedores compareceram ao VGD, estabelecendo o recorde de público do estádio na temporada.

Cadastre-se em nossa newsletter


Para o duelo deste final de semana, a expectativa é de público ainda maior, principalmente por conta da torcida da Ponte Preta. A diretoria do clube adquiriu todos os ingressos do setor visitante, um total de 554 entradas, que foram distribuídas aos seus sócios. Assim, o VGD deve registrar o maior público visitante desde a reabertura do estádio.

Esporte futebol londrina esporte clube Ponte Preta Reta final Brasileirão série C Ingressos Estádio VGD Londrina
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas