Ingressos para a final da Série C entre Londrina EC e Ponte Preta esgotam

A primeira partida da final da Série C do Campeonato Brasileiro entre Londrina e Ponte Preta será disputada neste sábado (18), às 17h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), com o estádio praticamente lotado. O Londrina Esporte Clube (LEC) informou pelas redes sociais que os ingressos estão esgotados na maioria dos setores, confirmando a expectativa de casa cheia para o confronto decisivo contra a Macaca.





Até a noite de quinta-feira (16), restavam apenas dez ingressos disponíveis para o setor Camarote Gol, vendidos a R$ 120. Todos os demais bilhetes para a final já foram comercializados.

A partida marca o início da decisão pelo título nacional, e a presença da torcida é considerada fundamental para o time alviceleste. No jogo anterior, contra o São Bernardo no sábado (11), que confirmou o acesso à Série B, 7.885 torcedores compareceram ao VGD, estabelecendo o recorde de público do estádio na temporada.

Para o duelo deste final de semana, a expectativa é de público ainda maior, principalmente por conta da torcida da Ponte Preta. A diretoria do clube adquiriu todos os ingressos do setor visitante, um total de 554 entradas, que foram distribuídas aos seus sócios. Assim, o VGD deve registrar o maior público visitante desde a reabertura do estádio.