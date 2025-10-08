Pesquisar

NESTE SÁBADO

Ingressos para o jogo do Londrina EC já se esgotaram

Matheus Camargo - Redação Folha
08 out 2025 às 18:18

Foto: Rafael Martins / LEC
O Londrina confirmou a venda de todos os ingressos destinados a seus torcedores para a partida decisiva contra o São Bernardo, marcada para sábado (11), às 17h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O jogo vale o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.


O clube abriu o check-in para sócios-torcedores ainda na sexta-feira (3), antes do confronto com o Floresta, disputado no domingo (5), em Horizonte (CE). Já a venda ao público geral começou na segunda-feira (6). Impulsionadas pela vitória por 1 a 0 fora de casa, que manteve o time em vantagem na briga pelo acesso, as vendas superaram todas as expectativas.

Na terça-feira (7), todas as meias-entradas já estavam esgotadas e restavam poucos bilhetes inteiros para a arquibancada. Com os avisos de que os ingressos estavam chegando ao fim, a procura aumentou ainda mais.


Ao longo desta quarta-feira (8), os setores foram esgotando um a um: arquibancada pela manhã, setor social na hora do almoço, curvas e camarote gol no início da tarde, e por fim as cadeiras VIP, o setor mais caro do VGD, com ingressos a R$ 150.

Restam apenas ingressos para o setor da torcida visitante, e o LEC orienta os torcedores alvicelestes a não comprarem entradas para o espaço destinado aos adeptos do adversário.


Contas para subir

O torcedor que vai lotar o estádio sonha em viver uma noite de celebração, com o acesso à Série B confirmado e, de quebra, uma vaga na final da Série C. O Londrina tem a seu favor todas as combinações possíveis: sobe com vitória, empate ou até com derrota por um gol de diferença.

Para não conquistar o acesso, o Tubarão precisaria perder por dois ou mais gols de diferença, além de ter o azar de uma vitória do Floresta sobre o Caxias, fora de casa.

Esporte futebol londrina esporte clube LEC Ingressos Compra e venda de ingressos Estádio VGD Londrina
