Instalação das novas torres de iluminação do Estádio do Café entra nos estágios finais em Londrina

Começou, nesta sexta-feira (8), o içamento das estruturas de base e a instalação dos painéis luminosos de LED das duas novas torres de iluminação do Estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café. As estruturas – que pesam pouco mais de 11 toneladas e medem 48 metros de altura – ficarão localizadas entre as quatro torres originais do estádio, cujas lâmpadas são de vapor metálico. No total, a arena esportiva passará a contar com seis torres. As obras estão sob responsabilidade da empresa Multiplus Balsa Nova, contratada através de licitação.





Entrando em suas etapas finais, a intervenção ampliará a capacidade luminosa do estádio de 300 para 1.200 lúmens. A primeira torre, localizada atrás da arquibancada descoberta, já se encontra erguida. A segunda deve ser implantada ainda nesta sexta-feira (8), a depender das condições climáticas. Isso porque o guindaste responsável por levantar essas estruturas não pode ser operado em tempo chuvoso.





Com a base já pronta, junto do painel luminoso, os passos finais serão as passagens dos cabos, responsáveis pelo fornecimento energético, e as calibragens e testes de funcionamento.

Diferentemente das torres mais antigas, que têm lâmpadas de vapor metálico, a iluminação das novas estruturas será de LED, conhecida por seu rendimento energético e luminoso maior.





Além de proporcionar benefícios aos torcedores e atletas que se utilizam do estádio, essa mudança era necessária para que o Londrina Esporte Clube continue com seu mando de campo nos jogos oficiais. Isso porque a CBF exige um número mínimo de lúmens para liberar as partidas. Com esse reforço, o estádio irá atender aos requisitos.

O presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Claudemir Fattori, salientou que a Prefeitura também está executando ações de manutenção do gramado no Estádio do Café. “Estamos aproveitando esse período em que não há eventos programados no estádio para conduzir essas importantes obras.





Esses trabalhos serão benéficos tanto para as equipes londrinenses quanto para o público que comparece aos eventos no estádio. Também ajudarão a divulgar uma imagem positiva de Londrina para o restante do país, mostrando que temos um estádio moderno e adequado para sediar competições de destaque”, frisou.