Instituto Roberto Miranda conquista medalha de bronze na 10ª Taça Brasília de Goalball

A equipe masculina do Instituto Roberto Miranda (IRM) voltou com a medalha de bronze para casa, após participar da 10ª Taça Brasília de Goalball, realizada na capital federal.





Durante a competição, a equipe teve a oportunidade de enfrentar adversários que também estarão presentes no Campeonato Brasileiro, incluindo times de destaque nacional.

O IRM contou com comissão técnica formada por Nelson Silva, Adriano Borela e Márcio Rafael. Já os atletas que participaram do torneio foram Daniel Machado, Denis Oliveira, Jefferson Silva, Reginaldo Muritiba e Wallace Lírio.





Na sexta-feira (19), o IRM estreou na competição com jogos equilibrados. No primeiro confronto, perdeu para a APACE, atual vice-campeã brasileira, por 9 a 7, em uma partida de alto nível decidida nos detalhes.

Em seguida, venceu a ACERGS por 12 a 5 e, fechando o dia, acabou derrotado pelo Santos por 12 a 10. A equipe paulista contou com Leomon Moreno, eleito Melhor Atleta de Goalball em 2024 e melhor jogador do mundo em 2018, além de acumular medalhas de ouro e bronze nos Jogos Paralímpicos.





No sábado (20), o IRM voltou a vencer, desta vez contra a UNIACE, pelo placar de 9 a 4. No jogo seguinte, sofreu revés diante do Capital/CETEFE, por 7 a 4. Já na semifinal, reencontrou o Santos e, em mais um duelo equilibrado, foi superado por 15 a 12, ficando fora da decisão do título.

No domingo (21), na disputa pelo bronze, o IRM mostrou força e superou o Capital/CETEFE por 8 a 7, garantindo seu lugar no pódio com a medalha de bronze.





O treinador da equipe de Goalball do IRM, Marcio Rafael, disse que é uma grande emoção conquistar o terceiro lugar. “É muito gratificante, pois é mais uma conquista, ainda mais do jeito que foi, com um final de jogo bem disputado. Após o apito final, tivemos uma sensação de alívio e alegria, pois foram três dias de jogos de muita intensidade. A sensação é de dever cumprido”, disse.

Rafael ainda destacou o desempenho da equipe no torneio e as projeções futuras. “Ficar entre os três primeiros mostra a qualidade da equipe, e reforça que estamos no caminho certo. Foram jogos bem disputados e saímos sabendo que demos nosso máximo. E, o mais importante, é que sabemos que temos margem de melhora para o Campeonato Brasileiro. Agora, é hora de descansar e retornar os treinamentos para corrigir os erros”, acrescentou.





A Taça Brasília é um torneio preparatório para o Campeonato Brasileiro de Goalball Série A, que será realizado entre os dias 3 e 9 de novembro.

O Instituto Roberto Miranda é um dos projetos que vêm recebendo patrocínio da Prefeitura de Londrina nos últimos anos, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).



