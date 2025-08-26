Pesquisar

Garantiu vaga na 2ª rodada

João Fonseca estreia no US Open com vitória sobre tenista sérvio

Redação Bonde com Agência Brasil
26 ago 2025 às 11:08

Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rio de Janeiro - O jovem tenista carioca João Fonseca estreou com vitória no US Open, último dos quatro Grand Slam do ano, na segunda-feira (25), em Nova York (Estados Unidos). Número 45 do mundo, João derrotou o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking), por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (3), 7/6 (5) e 6/3 –, após duas horas e meia de partida. Esta é a primeira vez que o brasileiro disputa a chave principal do torneio norte-americano. Em 2023, João Fonseca foi campeão juvenil do US Open.


Na segunda rodada, João terá pela frente o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na esreia. A partida está programada para quarta-feira (27), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.


O embate desta segunda foi equilibrado nos dois primeiros sets, definidos pelo brasileiro nos tie-breaks. Na terceira parcial, João passou mal e pediu atendimento médico quando vencia por 3 a 2. Recuperado, voltou à disputa até selar a vitória.

“A primeira rodada é sempre mais tensa, e hoje me senti mal no terceiro set, não sei direito o que aconteceu, mas obrigado pelo suporte hoje, significa muito pra mim. Não sabia que a bandeira do Brasil estaria aqui, então muito obrigado a todos brasileiros que me apoiaram hoje”, disse o brasileiro, que completou 19 anos na última quinta (21).


Bia Haddad estreia nesta terça (26)

Número 22 do mundo, a paulistana Beatriz Haddad Maia estreia na chave de simples feminina no US Open nesta terça (26), a partir do meio-dia (horário de Brasília). A adversária será a britânica Sonay Kartal (51ª no ranking); A duas se enfrentaram em março no WTA 1000 de Indian Wells, com vitória da britânica. Na edição passada do Grand Slam nova-iorquino, Bia parou nas quartas de final.

Duplas e demais chaves do US Open

Os confrontos das chaves de duplas serão divulgados nesta terça (26). O Brasil contará com cinco tenistas na disputa masculina (Marcelo Melo, Rafael Matos, Fernando Romboli, Orlando Luz e Marcelo Demoliner. Nas duplas femininas, a amarelinha será representada por Bia Haddad, Luisa Stefani e Ingrid Martins.


A chave juvenil, a partir do próximo domingo (31), terá quatro brasileiros na disputa de simples e de duplas: Pedro Boinini e Luis Guto Miguel no torneio masculino, e Victoria Barros e Nauhany Silva no feminino.

O país também contará com outro cinco representantes no torneio de teênis em cadeira de rodas, a partir de 2 de setembro. Vitória Miranda (campeã de simples e duplas do Aberto da Austrália e de Roland Garros), Luiz Calixto, Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Ymanitu Silva.


Esporte Tênis João Fonseca Estreia Vitória
