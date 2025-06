João Fonseca vence na estreia na chave principal de Wimbledon

São Paulo - Fazendo sua estreia na chave principal de Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (5), em jogo de duas horas nesta segunda-feira (30). Fonseca garantiu pelo menos 99 mil libras esterlinas (R$ 741 mil, na coração atual) por avançar à segunda rodada em Wimbledon.





Na próxima rodada, João encara o vencedor do duelo entre o americano Jenson Brooksby (149º) e o holandês Tallon Griekspoor (34º). No ano passado, então 215º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o brasileiro acabou eliminado ainda na primeira rodada do qualificatório.





Cerca de um ano depois, na melhor colocação da carreira, o carioca de 18 anos (o mais novo na chave de simples de Wimbledon) e atual 54º do mundo alcançou a terceira vitória seguida no retrospecto contra Fearnley, 23, que é o 51º do ranking e contava com o apoio da torcida -João já havia vencido no Challenger de Camberra, na Austrália, e no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Essa foi a segunda vitória de João em um torneio de grama de nível ATP – a primeira foi na semana passada, no ATP 250 de Eastbourne, ao bater de virada o belga Zizou Bergs por 2 sets a 1. Na segunda rodada, ele acabou eliminado pelo top 5 Taylor Fritz.





No jogo desta segunda, João demonstrou maturidade e se valeu de saques potentes para abrir e administrar a vantagem. O primeiro set começou equilibrado, com os dois tenistas confirmando os respectivos serviços. No nono game, o brasileiro salvou três break-points para fazer 5 a 4. Logo no game seguinte, abriu vantagem e se valeu de uma dupla falta do britânico para fechar a parcial em 6 a 4.

Na segunda parcial, João voltou embalado e não deu chances. Com Fearnley abusando dos erros de saque, o brasileiro conseguiu as quebras no segundo e no sexto game, e não cedeu nenhuma quebra, para fechar em 6 a 1.





No terceiro set, bem mais equilibrado, os dois tenistas confirmaram os respectivos serviços nos doze games da parcial, levando a definição para o tie-break. No game desempate, João viu o britânico abrir 5 a 2 de vantagem, mas contou com nova dupla falta do adversário e de dois aces para empatar e fechar o tie-break em 7 a 5.

BIA HADDAD TAMBÉM ESTREIA COM VITÓRIA





A tenista brasileira Bia Haddad Maia venceu sua partida de estreia no torneio de Wimbledon nesta segunda-feira (30) por 2 sets a 0. Atual número 20 do mundo, a paulista de 29 anos derrotou Rebecca Sramkova (34º), da Eslováquia, com parciais de 7/6 (7) e 6/4, em 2 horas e 3 minutos de partida.





Esse foi o sétimo confronto entre as duas tenistas, com Bia Haddad alcançando a quinta vitória no duelo.

Na próxima rodada, a brasileira aguarda a vencedora da partida entre a britânica Harriet Dart e a húngara Dalma Gaufi.





A brasileira disputa o torneio de Grand Slam na superfície de grama pela sexta vez na carreira, tendo como melhor resultado a fase oitavas de final, em 2023, quando abandonou a partida contra a cazaque Elena Rybakina ainda no primeiro set, após sentir uma lesão. No ano passado, ela avançou até a terceira rodada, sendo eliminada pela americana Danielle Collins.

Na atual temporada na grama, Bia Haddad avançou até as quartas de final no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, caindo diante da italiana Jasmine Paolini, e faturou o título de duplas do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, ao lado da alemã Laura Siegemund.





No jogo desta segunda, a brasileira teve o serviço quebrado no quinto game do primeiro set, mas conseguiu devolver a quebra no oitavo, com as tenistas confirmando os respectivos saques para levar a definição para o tie-break. No game desempate, Bia se valeu de uma dupla falta e de um erro não forçado da adversária para fechar em 9 a 7.





No segundo set, Sramkova deu a impressão de que buscaria a reação ao confirmar o serviço e quebrar o saque da brasileira no seguinte. Bia Haddad, contudo, reagiu logo na sequência devolvendo a quebra no terceiro game e conseguindo mais uma no quinto. Ela administrou a vantagem no restante da parcial para fechar o set em 6 a 4.