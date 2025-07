Jogador deixa o Londrina EC após perder espaço com Roger Silva

O meia Gustavo França não deve mais atuar pelo Londrina Esporte Clube. Desde a última terça-feira (15), a imprensa da Indonésia tem noticiado que o atleta será jogador do Persija Jakarta, equipe que recentemente contratou o volante Sousa, também vindo do LEC. No Brasil, a informação foi divulgada inicialmente pelo canal RádioLEC e confirmada pela FOLHA junto ao estafe do atleta.





A transferência ganhou força por conta da ausência de Gustavo França da lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo-PB, no último domingo (13), em João Pessoa.

Titular absoluto sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, o meia perdeu espaço com a chegada de Roger Silva. Desde então, foi titular apenas na estreia do novo treinador, diante do Figueirense. No jogo seguinte, contra o Retrô, ficou no banco e não entrou. Contra o Guarani, foi acionado apenas no segundo tempo. Na última rodada, sequer viajou com a delegação.





Contratado em 2024, Gustavo França foi reserva durante a maior parte do ano, atrás de Rafael Longuine na hierarquia do meio-campo. Ainda assim, participou de 13 partidas. Em 2025, assumiu a camisa 10 e se tornou peça importante na equipe, somando 25 jogos, quatro gols e três assistências.

No time da Indonésia, França se juntará a um elenco que conta com outros brasileiros, como o volante Sousa, o goleiro Carlos Eduardo (ex-Sport, Chapecoense e ABC), o volante Fábio Silva (ex-Operário e Azuriz) e o centroavante Gustavo, que tem trajetória consolidada no futebol asiático. O técnico do time indonésio é Maurício Souza, ex-Flamengo, a quem Gustavo França começou a seguir nas redes sociais.





Vale destacar que a saída de França vai representar a quarta saída no elenco do LEC desde o início da Série C. Os volantes Sousa e Marcelo Paredes e o atacante Pablo também deixaram o clube recentemente.

Eliel anunciado

O Londrina confirmou nesta terça-feira (16) a contratação do atacante Eliel para a sequência da temporada de 2025. O jogador de 22 anos chega por empréstimo do Cuiabá, com vínculo válido até o fim da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta estava cedido ao Paysandu, na Série B, mas disputou somente sete partidas pelo clube.

Eliel chega para ser o centroavante de mobilidade que pediu o técnico Roger Silva após a saída de Pablo. A tendência é que o atacante faça sua estreia no sábado (19), diante do Itabaiana-SE, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 19h30, provavelmente como titular do time na vaga de Edson Cariús. Para isso, o clube espera a regularização do jogador no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.





Além de Eliel, o LEC também deve anunciar Rikelmi, ex-Botafogo e Paraná, e trabalha para ter mais reforços nos próximos dias. O técnico Roger Silva quer mais um zagueiro, um primeiro volante e um meia.





